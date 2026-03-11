Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa điều trị cho một trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do súng đồ chơi trẻ em gây ra.

Bệnh nhi 14 tuổi nhập viện trong tình trạng đau nhức mắt dữ dội, thị lực giảm rõ rệt sau khi vô tình bị hạt nhựa từ súng đồ chơi bắn trực tiếp vào mắt trái.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị chấn thương đụng dập nhãn cầu kèm xuất huyết tiền phòng. Đây là dạng tổn thương mắt nghiêm trọng, nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách có thể để lại di chứng, ảnh hưởng lâu dài đến thị lực.

Bệnh nhi được các bác sĩ tiến hành thăm khám. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi được điều trị tích cực bằng thuốc chống viêm, thuốc cầm máu, tiêu máu và kiểm soát nhãn áp. Đồng thời, nam sinh được yêu cầu nghỉ ngơi, hạn chế vận động mạnh.

Theo các bác sĩ, quá trình theo dõi sau chấn thương mắt của bệnh nhi cần được thực hiện trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, nhằm phát hiện sớm các biến chứng muộn.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên cho trẻ sử dụng các loại súng đồ chơi bắn đạn nhựa, bi nhựa, đặc biệt là những sản phẩm có lực bắn mạnh hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các gia đình cũng cần tăng cường giám sát, hướng dẫn trẻ sử dụng đồ chơi an toàn, phù hợp với lứa tuổi nhằm phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.

Khi trẻ không may bị chấn thương vùng mắt, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được thăm khám và xử trí kịp thời.