Người đàn ông phải đi khám tâm thần sau lần mắc bệnh lậu

Ngoài vùng kín, 3 vị trí khác bệnh lậu có thể biểu hiện

- Lậu hầu họng: do quan hệ sinh dục đường miệng, biểu hiện là đau họng, ngứa họng; họng đỏ, có mủ, có thể kèm theo giả mạc.

- Lậu hậu môn – trực tràng: Nguyên nhân gây ra lậu hậu môn – trực tràng ở nam là do quan hệ sinh dục – hậu môn. Ở nữ giới cũng có thể do quan hệ tình dục qua hậu môn hoặc do mủ chảy từ âm hộ xuống hậu môn. Biểu hiện: mót rặn, buồn đại tiện liên tục, lúc đầu có phân sau đó chỉ có chất nhày hoặc không.

- Lậu mắt: Lậu ở trẻ sơ sinh thường xuất hiện sau đẻ 1 – 3 ngày, có thể bị một hoặc cả 2 mắt. Mắt sưng nề, không mở được, có rất nhiều mủ từ mắt chảy ra, kết mạc, giác mạc viêm đỏ và có thể loét. Lậu mắt ở người lớn có thể lây do dùng chung khăn, chậu rửa mặt với người bị nhiễm lậu hoặc chính người bệnh gây ra khi đi tiểu mủ dính vào tay rồi dụi lên mắt.