Bệnh nhân là ông Nguyễn M.Đ (SN 1973, trú tại Việt Hưng, Hà Nội), được đưa vào Khoa Cấp cứu sáng 25/12 trong tình trạng hôn mê sâu (Glasgow 3 điểm), không bắt được mạch. Trước khi nhập viện ông Đ. chơi tennis và đột ngột ngã gục. Thời gian từ lúc xảy ra sự cố đến khi nhập viện khoảng 10 phút, bệnh nhân chưa được sơ cứu ban đầu.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện, triển khai cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao. Điện tâm đồ ghi nhận vô tâm thu, sau đó xuất hiện rung thất dai dẳng, không đáp ứng với sốc điện.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật VA-ECMO nhằm duy trì tuần hoàn và oxy hóa cho cơ thể, đóng vai trò “cầu nối sự sống” để có thời gian xử trí nguyên nhân.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Sau khoảng 1 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân được chuyển sang phòng can thiệp mạch vành. Kết quả chụp mạch cho thấy hẹp 99% động mạch vành trái trước (LAD) và 99% động mạch mũ (LCx). Các bác sĩ đã đặt 3 stent, phục hồi dòng chảy đảm bảo tưới máu cơ tim.

Bệnh nhân tiếp tục được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc. Sau 5 ngày ngừng ECMO và 1 tuần rút ống nội khí quản, hiện bệnh nhân tỉnh táo (Glasgow 14 điểm), cơ lực cải thiện, đang tập phục hồi chức năng và dự kiến ra viện trong vài ngày tới.

BSCKI Đỗ Anh Sơn khuyến cáo người dân cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh tim mạch; khi tập luyện thể thao, nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, choáng váng cần dừng ngay và đi khám kịp thời.