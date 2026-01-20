Tiến sĩ, bác sĩ Quan Thế Dân cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp gout mạn tính biến chứng nặng, với nhiều khối u lớn xuất hiện ở bàn chân và tay. Bệnh nhân là ông B.V.H (68 tuổi, trú tại Thạch Thành, Thanh Hóa), nhập viện vì đau khớp kéo dài, đi lại khó khăn.

Ông H. bị đau khớp suốt 17 năm nay. Mỗi khi cơn đau xuất hiện, ông lại tự mua thuốc giảm đau về uống, không đi khám chuyên khoa. Người đàn ông này cũng thừa nhận uống rượu thường xuyên trong nhiều năm.

Bàn chân bị biến dạng của ông B.V.H. Ảnh: Hải Anh

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận hai bàn chân và bàn tay bệnh nhân xuất hiện nhiều khối u lớn, chắc, mọc tại các khớp. Theo thời gian, các khối u ngày càng lớn dần, làm biến dạng chân tay gây đau đớn, hạn chế nghiêm trọng khả năng vận động.

“Bệnh nhân mắc gout đã 17 năm nhưng chưa từng được điều trị kiểm soát acid uric máu. Mỗi lần đau, ông ấy chỉ uống thuốc giảm đau, chống viêm nên bệnh âm thầm tiến triển nặng. Acid uric tích tụ ngày càng nhiều, hình thành các khối tophi lớn, gây biến dạng bàn chân, tay”, Tiến sĩ Quan Thế Dân phân tích.

Rượu, bia - thủ phạm số 1 gây rối loạn chuyển hóa

Gout là bệnh rối loạn chuyển hóa, xảy ra khi nồng độ acid uric trong máu tăng cao nhưng không được đào thải hiệu quả. Acid uric kết tinh, lắng đọng tại các khớp, gây viêm và hình thành các khối u tophi.

Trong đó, rượu bia được xác định là yếu tố nguy cơ hàng đầu, vừa làm tăng sản sinh acid uric vừa cản trở quá trình đào thải qua thận. Uống càng nhiều rượu bia, nguy cơ mắc gout và biến chứng càng cao.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chỉ cần uống khoảng 30ml rượu mạnh mỗi ngày trong vòng một tháng đã làm tăng nguy cơ mắc gout. Nếu lượng tiêu thụ tăng lên 60ml/ngày, nguy cơ mắc bệnh có thể tăng tới 60% so với người không uống rượu.

Theo thống kê, ở nước ta cứ 100 người trưởng thành thì lại có 2-5 người bị viêm khớp, có những triệu chứng liên quan đến bệnh gout.

Nếu như trước đây, gout được coi là bệnh của người lớn tuổi, thường xảy ra ở độ tuổi 40-50 nhưng hiện bệnh ngày càng trẻ hóa khi xuất hiện nhiều ở độ tuổi 25-35 (tăng khoảng 15-20%).

Nguyên nhân gây ra bệnh gout ở người trẻ là ăn quá nhiều thực phẩm giàu purin - một loại hợp chất có trong thịt đỏ, gan, thận, tim động vật, cá cơm, cá hồi, sò, tôm, cua, các loại đậu và rau củ quả như nấm, bông cải, bơ... Purin khi được tiêu hóa sẽ tạo ra acid uric trong máu. Nếu vượt quá khả năng bài tiết của thận, acid uric sẽ lắng đọng trong các khớp và gây viêm.

Ngoài ra, việc uống quá nhiều bia rượu và các loại nước có ga của người trẻ cũng là nguyên nhân kích thích sản sinh acid uric trong máu. Hơn nữa, người béo phì cũng có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến bệnh gout như tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Để phòng ngừa bệnh gout, Tiến sĩ Quan Thế Dân khuyến cáo người dân cần thay đổi lối sống:

- Hạn chế rượu bia

- Giảm thịt đỏ, uống đủ nước, duy trì cân nặng hợp lý và khám sức khỏe định kỳ

- Người mắc gout không tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài mà cần tuân thủ phác đồ điều trị để tránh những biến chứng nặng nề, khó hồi phục.