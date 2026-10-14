Ngày 13/10, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế cho biết, Đội 192 (Phòng Chính trị) vừa quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào.

Trước đó, từ thông tin người dân địa phương cung cấp, Đội 192 tổ chức khảo sát tại khu vực cạnh sông Sê Kông, thuộc bản Mương Kalùm Cầu, huyện Kà Lừm.

Hai liệt sĩ được mai táng trong vỏ bom và chôn cùng một hố. Ảnh: Lê Sáu

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ được mai táng trong vỏ bom bi, chôn chung một hố.

Quá trình cất bốc hài cốt liệt sĩ thứ nhất, lực lượng chức năng tìm thấy các di vật gồm 2 hộp mực dấu, 1 đồng hồ đeo tay, 2 ống cẳng chân giả (một bằng nhựa, một bằng nhôm), đế dép cao su, bát B52, đĩa 2 ngăn và muôi canh inox.

Hài cốt liệt sĩ thứ hai được bọc trong bộ quân phục nữ. Các di vật gồm có mũ bộ đội, ba lô, bình tông, thắt lưng nữ bộ đội, đế dép cao su, bộ dụng cụ y tế gần như còn nguyên.

Hiện tại, 2 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về nhà quàn liệt sĩ tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan (Lào) để bảo quản và thắp hương chu đáo.

Đội 192 đang phối hợp với người dân địa phương tiếp tục mở rộng vùng khảo sát, tìm kiếm thêm thông tin phục vụ công tác xác minh và quy tập hài cốt liệt sĩ.