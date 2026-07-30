Bộ Tư lệnh TPHCM vừa thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo đó, trong ngày 30/7, tại khu vực rãnh mộ thứ hai, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào thăm dò theo thông tin từ nhân chứng và các dấu vết khảo sát thực địa. Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo.

Trong ngày 30/7, lực lượng chức năng đào hơn 22m³ đất và phát hiện thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn thành lắp đặt nhà bạt lớn tại rãnh mộ này nhằm che chắn, bảo đảm an toàn cho quá trình khai quật và đưa hài cốt liệt sĩ lên mặt đất một cách trang nghiêm, cẩn trọng.

Tính từ ngày 23/6 đến hết hôm nay, lực lượng chức năng đã quy tập 155 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, gồm 133 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt liệt sĩ được bóc tách từ các bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm, tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại rãnh mộ thứ nhất.

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ.

Những dấu mốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ngày 28/5: Bộ Tư lệnh TPHCM phát đi thông báo tìm kiếm "nhân chứng" có mặt trong bức ảnh vào thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968. - Ngày 8/6: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng). - Ngày 23/6, lực lượng chức năng tiến hành đào thăm dò, phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía sau nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. - Ngày 6/7: Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. - Từ đó đến nay, 155 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được tìm thấy.

Di dời nhà bia tưởng niệm để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng Lực lượng chức năng di dời nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng để mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở rãnh mộ thứ nhất.