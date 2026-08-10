Ngày 10/8, ông Trương Hồng Phúc, Chủ tịch UBND xã Nam Cát Tiên, xác nhận lực lượng tìm kiếm đã phát hiện cụ C.T.Đ., 89 tuổi, ngụ địa phương, sau gần 10 ngày mất tích.

Vị trí tìm thấy cụ bà sau gần 10 ngày mất tích ở Đồng Nai. Ảnh: A.X

Tuy nhiên, khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định cụ Đ. đã tử vong.

Cụ Đ. là vợ liệt sĩ Trương Phú Giảng, hy sinh năm 1968. Việc cụ mất tích nhiều ngày khiến gia đình và chính quyền địa phương lo lắng, huy động nhiều lực lượng tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: A.X

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 14h35 ngày 1/8, cụ Đ. rời khỏi nhà. Sau đó, gia đình không thấy cụ trở về nên tổ chức tìm kiếm và trình báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng TP Đồng Nai phối hợp với gia đình và người dân tìm kiếm cụ tại nhiều khu vực.

Lực lượng chức năng Đồng Nai tìm kiếm cụ bà nhiều ngày. Ảnh: A.X

Những ngày qua, công an, lực lượng quân sự cùng người dân địa phương được huy động tham gia tìm kiếm. Các tổ công tác rà soát nhiều tuyến đường, khu dân cư và những khu vực được cho là cụ Đ. có thể đi qua.

Lực lượng chức năng đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin, rà soát camera an ninh dọc các tuyến đường để xác định hướng di chuyển của cụ Đ.