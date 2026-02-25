Tối 25/2, trang Facebook chính thức của Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin khẩn từ gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 2002, trú thôn Phương Viên 4, xã Sơn Đồng, Hà Nội) về việc chị rời khỏi nhà từ sáng 22/2 đến nay chưa trở về, gia đình không liên lạc được.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền. Ảnh: CACC

Trao đổi với PV VietNamNet, bố của chị Hiền, ông Nguyễn Công Kiên cho biết thời gian này chị phụ việc tại nhà. Sáng hôm xảy ra sự việc, chị Hiền xin phép ông đi chơi, sau đó không thấy quay về như đã hẹn. Gia đình tìm mọi cách liên lạc nhưng không có kết quả.

Hiện gia đình rất mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Ai biết thông tin hoặc nhìn thấy chị Nguyễn Thị Thu Hiền ở đâu, xin vui lòng báo ngay cho gia đình qua số điện thoại: 0973824466.

18 nạn nhân bị lừa sang Campuchia vẫn mất tích Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ án “Mua bán người” và truy tìm 18 nạn nhân bị Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy dụ dỗ bằng thủ đoạn "việc nhẹ, lương cao".