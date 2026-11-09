TRUNG QUỐC - Chỉ 1 tháng trước hôn lễ, người đàn ông bất ngờ tìm được cha mẹ ruột sau 29 năm thất lạc. Ngày cưới, mẹ ruột vượt hàng nghìn cây số đến dự, xúc động cảm ơn cha mẹ nuôi của con trai.

Ngày 4/11, đám cưới của anh Trần Quang Triệt (sinh năm 1997) tại thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) diễn ra trong niềm hạnh phúc đặc biệt của cả hai gia đình. Chỉ 1 tháng trước đó, anh mới tìm được cha mẹ ruột ở tỉnh Quý Châu, khép lại hành trình tìm kiếm người thân suốt 29 năm, trang QQ đưa tin.

Trong ngày trọng đại, mẹ ruột cùng chị gái và các anh chị em đã vượt hàng nghìn cây số đến dự. Lần đầu tiên, gia đình ruột thịt và cha mẹ nuôi của Trần Quang Triệt cùng có mặt, chung vui và chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ.

"Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày hôm nay", người mẹ ruột xúc động chia sẻ. Bà bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ nuôi vì đã chăm sóc con trai khôn lớn, đồng thời nhiều lần dặn anh tiếp tục ở lại, tận tình phụng dưỡng họ khi về già.

Chú rể hạnh phúc ôm chầm lấy mẹ ruột sau 29 năm xa cách trong ngày trọng đại của đời mình. Ảnh: QQ

Theo Red Star News, Trần Quang Triệt sinh ra tại An Thuận, tỉnh Quý Châu. Khi mới 3 tháng tuổi, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, anh được cha mẹ gửi cho một gia đình nông dân khác nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sau đó anh bị bắt cóc và được bán cho một người trong làng. Người này thường xuyên đánh mắng, đối xử tệ bạc với đứa trẻ.

Chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của anh, cha mẹ nuôi hiện tại đã gom góp 9.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng) để đưa anh về chăm sóc. Khi ấy, anh đã hơn 2 tuổi. Vì còn quá nhỏ, Trần Quang Triệt không có ký ức về cha mẹ ruột hay quê hương của mình.

Anh cho biết cha mẹ nuôi luôn yêu thương, chăm sóc mình hết lòng. Trước năm 13 tuổi, sức khỏe anh không tốt, thường xuyên phải đến bệnh viện. Anh vẫn nhớ gia đình từng phải bán cả hai con lợn nuôi để lấy tiền chữa bệnh cho mình.

"Với tôi, cha mẹ nuôi có ơn tái sinh", anh chia sẻ.

Năm 18 tuổi, Trần Quang Triệt đăng ký thông tin trên một nền tảng tìm kiếm thân nhân với hy vọng tìm lại gia đình ruột thịt. Mong ước ấy càng trở nên tha thiết khi anh chuẩn bị lập gia đình.

Tháng 5/2026, anh và bạn gái đăng ký kết hôn, ấn định ngày 4/11 tổ chức hôn lễ. Anh luôn hy vọng có thể tìm được người thân trước ngày cưới để không phải mang theo nuối tiếc trong ngày trọng đại.

Ngày 29/9, kết quả xét nghiệm ADN xác nhận anh có quan hệ huyết thống với vợ chồng ông Vi Chính Khoan ở An Thuận, Quý Châu.

Vợ chồng ông Vi cho biết gia đình có 4 người con. Do khó khăn, họ buộc phải gửi người con út là Vi Hiền Chu (tên khai sinh của Trần Quang Triệt) cho một gia đình nông dân khác khi mới 3 tháng tuổi. Sau đó, hai vợ chồng nhiều lần tìm kiếm nhưng gia đình nhận nuôi đã chuyển đi nơi khác, khiến họ mất liên lạc với con suốt nhiều năm.

Ngày 11/10, Trần Quang Triệt trở về quê nhận thân. Vừa nhìn thấy con, người mẹ ruột lập tức bước nhanh tới ôm chầm lấy anh. Cuộc đoàn tụ sau gần 3 thập kỷ khiến hai mẹ con không kìm được nước mắt.

Tại đám cưới, người mẹ ruột nắm tay cha nuôi của con trai, xúc động nói: "Cảm ơn anh đã giúp tôi nuôi con trai trưởng thành. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa này. Chúng tôi sẽ không gọi con trở về, cứ để con ở lại đây chăm sóc, phụng dưỡng anh".

Đáp lại, người cha nuôi chỉ nói: "Giờ tất cả đã là người một nhà".

Trần Quang Triệt chia sẻ, suốt nhiều năm, anh luôn cảm thấy trong lòng thiếu vắng một điều gì đó. Giờ đây, khi tìm lại được cội nguồn và có cả hai gia đình cùng hiện diện trong ngày cưới, anh cảm thấy cuộc đời mình đã trọn vẹn hơn. Vợ anh cũng khẳng định hai người sẽ chu toàn việc chăm sóc, phụng dưỡng cả cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi.