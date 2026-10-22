TRUNG QUỐC - Đưa con trai 4 tuổi đến chợ rau bán hàng, người cha không ngờ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy con trong suốt 22 năm. Biến cố khiến vợ chồng đổ lỗi cho nhau rồi ly hôn, nhưng cả hai chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại con.

Sáng 20/10, tại thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ông Long và bà Tưởng đã đoàn tụ với người con trai mất tích suốt 22 năm, trang QQ đưa tin.

Tại buổi nhận thân do lực lượng công an tổ chức, người con ôm chầm lấy cha mẹ, nhẹ nhàng an ủi: “Con về nhà rồi, từ nay cha mẹ không phải lo lắng cho con nữa!”.

Bà Tưởng cùng chồng cũ nghẹn ngào trong ngày đoàn tụ với con trai bị mất tích suốt 22 năm. Ảnh: QQ

Năm 1998, bà Tưởng và ông Long kết hôn qua mai mối. Hai năm sau, con trai Long Văn Ích chào đời, mang đến niềm vui và hy vọng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khi con mới 9 tháng tuổi, bà Tưởng từng đến Thâm Quyến làm thuê để phụ chồng trang trải cuộc sống. Sau đó, bà trở về Miên Dương chăm sóc con.

Ngày 3/1/2004, ông Long đưa con trai 4 tuổi đến khu chợ nơi mình bán rau. Trước đó, hai vợ chồng có chút mâu thuẫn nên hôm ấy ông tự trông con. Đến giữa trưa, ông định đưa con về quê với ông bà nội, thậm chí còn thay cho con chiếc quần sạch. Tuy nhiên, vì bận buôn bán và nghĩ con đã quen thuộc với khu chợ, ông sơ suất trong việc trông nom.

Nhận được điện thoại của chồng, bà Tưởng ban đầu nghĩ ông Long lấy chuyện con mất tích làm lý do để gọi mình về sau cuộc cãi vã. Nhưng khi nhận cuộc gọi thứ hai, linh cảm bất an khiến bà lập tức quay lại chợ.

Hai vợ chồng trình báo cảnh sát, huy động người thân, bạn bè tìm kiếm và dán thông báo khắp nơi, song vẫn không có tin tức về con.

Nỗi đau và sự tuyệt vọng khiến họ liên tục trách móc nhau, coi đối phương như “kẻ thù”. Chỉ một tháng sau, hai người ly hôn, từ đó không còn liên lạc.

Sau khi con mất tích, ông Long không còn tâm trí tiếp tục nghề bán rau. Được người thân, bạn bè động viên, ông đi làm xa, vừa kiếm sống vừa tìm con. Hơn 20 năm qua, ông đã đến hơn 10 tỉnh, thành, trong đó có Thượng Hải, Thiên Tân và Cam Túc.

Điều khiến nhiều người xúc động là đến nay, ông vẫn chưa tái hôn. Ông luôn tin con trai sẽ trở về.

Về phần mình, mỗi lần đổi điện thoại, bà Tưởng đều chuyển bức ảnh chụp con lúc 2 tuổi sang máy mới. Những lúc nhớ con, bà lại lấy ảnh ra ngắm. Nỗi nhớ kéo dài nhiều năm khiến bà mắc chứng rối loạn lo âu và đến nay vẫn phải dùng thuốc để ổn định tình trạng bệnh.

Tháng 12/2021, bà tìm đến cảnh sát cầu cứu và cung cấp mẫu máu để đưa dữ liệu ADN vào hệ thống tìm kiếm thân nhân. Tuy nhiên, suốt nhiều năm, việc đối chiếu vẫn chưa có kết quả.

Bước ngoặt đến vào cuối tháng 8/2026, khi cảnh sát Miên Dương phát hiện dữ liệu ADN của bà Tưởng có khả năng trùng khớp với mẫu của một người đàn ông tên Vương Hồng, được cảnh sát Nam Kinh thu thập đầu tháng đó.

Sau khi tiếp tục lấy mẫu của ông Long, bà Tưởng và Vương Hồng, kết quả xét nghiệm ngày 10/9 xác nhận hai vợ chồng chính là cha mẹ ruột của người đàn ông này. Vương Hồng chính là Long Văn Ích, đứa trẻ mất tích năm nào.

Hiện làm nghề môi giới tại Nam Kinh, Vương Hồng cho biết anh biết về thân thế của mình từ nhỏ. Anh nhớ từng sống quanh một khu chợ rau, nhớ người bà làm nghề nuôi tằm, thường mua xúc xích cho anh sau khi bán kén.

Theo lời kể, khi đang chơi ở chợ, anh bị một cặp vợ chồng lạ đưa đến một nhà máy tại Quảng Đông. Sau đó, người cha nuôi cùng em trai đến đón anh về Mai Châu đi học. Gia đình cha mẹ nuôi có ba người con gái và đối xử với anh khá tốt, nhưng anh không dám hỏi về nguồn gốc của mình vì sợ làm tổn thương họ.

Khi trưởng thành, anh âm thầm tìm kiếm thông tin trên mạng. Tháng 8 năm nay, sau khi xem nhiều video đoàn tụ gia đình, anh quyết định lấy mẫu máu tìm người thân. Anh từng nghĩ sẽ phải chờ 3–5 năm, không ngờ tin vui đến chỉ sau một thời gian ngắn.

Sáng 20/10, sau 22 năm xa cách, ông Long và bà Tưởng cùng đón con trai trở về. Bà Tưởng trao cho con bó hoa kèm tấm thiệp, nghẹn ngào nói: “Chờ con lâu lắm rồi, cuối cùng con trai mẹ cũng trở về nhà! Mẹ yêu con!”. Ông Long lấy chiếc khăn quàng đỏ do bà Tưởng chuẩn bị, nhẹ nhàng quàng lên cổ con.

Hai mươi hai năm mất mát không thể lấy lại, nhưng cuộc đoàn tụ đã khép lại hành trình tìm kiếm dài đằng đẵng, đưa một gia đình từng tan vỡ vì nỗi đau trở lại bên nhau.