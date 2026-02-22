XEM CLIP:

Sáng 22/2, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Cảm Nhân, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy một trong 6 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu. Công tác tìm kiếm những người còn lại đang được khẩn trương triển khai.

Nạn nhân được xác định là cháu H.Đ.M. (sinh năm 2015). Thi thể được phát hiện, đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Để tăng cường lực lượng cứu nạn, ngay trong đêm 21/2, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Hải Phòng) đã khẩn trương chuẩn bị nhân lực, phương tiện lên đường tới hiện trường. Đơn vị điều động 20 đặc công người nhái giàu kinh nghiệm cùng máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều trang thiết bị chuyên dụng, cơ động từ Hải Phòng đến khu vực xảy ra vụ việc.

20 người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: ĐC

Đến 3h30 ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lực lượng cứu nạn của Lữ đoàn 126 đã có mặt tại hồ Thác Bà, nhanh chóng triển khai đội hình tiếp cận khu vực tìm kiếm.

Đại diện chỉ huy Lữ đoàn trực tiếp có mặt tại hiện trường cho biết, khu vực hồ thời điểm này xuất hiện sương mù dày, mưa nhỏ, độ sâu lớn nhất khoảng 17m, gây nhiều khó khăn cho công tác lặn tìm. Đến 6h45 cùng ngày, các tổ người nhái bắt đầu lặn kiểm tra bên trong thân tàu bị lật, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực xung quanh.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà. Ảnh: ĐC

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại khu vực thôn Làng Cạn (xã Bảo Ái) trên hồ Thác Bà, tàu chở khách BKS YB0876H đã va chạm với tàu chở đá BKS YB0919.

Thời điểm xảy ra sự cố, tàu khách chở 23 người (bao gồm cả lái tàu), di chuyển từ xã Yên Bình sang xã Cảm Nhân. Vụ va chạm khiến tàu khách bị chìm, làm 6 người mất tích; 17 người còn lại được lực lượng chức năng cứu hộ, đưa lên bờ an toàn.