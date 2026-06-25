Hoãn mổ vì trót ăn xôi

Đầu tháng 6, bé trai gần 10 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng nghi viêm ruột thừa cấp và có chỉ định phẫu thuật sớm. Ngay khi nhập viện, gia đình đã được giải thích rõ việc phải nhịn ăn, nhịn uống để phục vụ chẩn đoán và chuẩn bị gây mê. Khi có kết quả xác định cần mổ, bác sĩ tiếp tục nhắc lại yêu cầu này trước khi chuyển bệnh nhi lên khu vực phòng mổ.

Tuy nhiên, vì thương con đói và lo con không đủ sức khỏe để phẫu thuật, người mẹ đã lén mua một gói xôi cùng hộp sữa cho con ăn trong lúc chờ đến lượt mổ.

Sáng hôm sau, khi ê-kíp gây mê chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhi, các nhân viên y tế hỏi lại lần cuối về việc ăn uống trước mổ. Trong khi người mẹ khẳng định con chưa ăn gì thì cậu bé thật thà kể mình vừa ăn xôi và uống sữa.

Thông tin này khiến ê-kíp phải lập tức dừng kế hoạch phẫu thuật. Ca mổ dự kiến thực hiện lúc 7h lùi đến đầu giờ chiều để bảo đảm an toàn cho bệnh nhi.

Ngày 25/6, chia sẻ với PV VietNamNet, Bác sĩ Mai Văn Lực - Khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và Nam khoa, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, việc cho ăn trước khi phẫu thuật vô cùng nguy hiểm.

Bác sĩ Mai Văn Lực (đứng giữa) và ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Trong nhiều năm làm nghề, bác sĩ Lực từng chứng kiến không ít tình huống "dở khóc dở cười" xuất phát từ suy nghĩ quen thuộc của nhiều người: "Phải ăn một chút mới có sức chịu được cuộc mổ".

Vì sao phải nhịn ăn trước phẫu thuật?

Nhiều người cho rằng chỉ gây tê vùng thì không cần nhịn ăn. Tuy nhiên, bác sĩ Lực cho biết trong một số tình huống, nếu gây tê không đạt hiệu quả hoặc xuất hiện diễn biến bất ngờ, bệnh nhân có thể phải chuyển sang gây mê toàn thân ngay trong quá trình phẫu thuật. Khi đó, việc dạ dày còn chứa thức ăn sẽ làm tăng nguy cơ tai biến nghiêm trọng.

"Vì vậy, ê-kíp thà hoãn ca mổ vài giờ còn hơn đánh đổi sự an toàn của người bệnh trên bàn phẫu thuật", bác sĩ Lực nhấn mạnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Trung - Trưởng phòng khám Sản, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 2 cho biết, phải nhịn ăn vì trong quá trình gây mê hoặc dưới tác dụng của một số loại thuốc sử dụng khi phẫu thuật, người bệnh có thể xuất hiện phản xạ nôn ói.

Nếu dạ dày vẫn còn thức ăn chưa tiêu hóa hết, các chất này có thể trào ngược lên thực quản rồi lọt vào đường thở, gây tắc nghẽn hô hấp hoặc viêm phổi hít - một biến chứng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.

Gần đây, các khuyến cáo thay vì phải nhịn ăn uống hoàn toàn từ nửa đêm hôm trước, người bệnh chỉ cần nhịn ăn ít nhất 8 giờ trước phẫu thuật. Trong khi đó, các loại chất lỏng trong suốt vẫn có thể sử dụng đến 2 giờ trước khi tiến hành thủ thuật.

Những loại đồ uống được phép gồm nước lọc, nước trái cây không có bã, trà hoặc cà phê không pha sữa. Người bệnh tuyệt đối không sử dụng rượu, bia trước phẫu thuật.

Riêng sữa công thức chứa nhiều đạm và chất béo nên thời gian tiêu hóa lâu hơn các loại chất lỏng khác. Vì vậy, người bệnh cần ngừng uống sữa công thức ít nhất 6 giờ trước khi phẫu thuật.

Theo chuyên gia, trong trường hợp thời gian phẫu thuật bị trì hoãn kéo dài do các nguyên nhân khách quan như xuất hiện ca cấp cứu hoặc thay đổi lịch mổ, người bệnh không nên tự ý ăn uống.

Trường hợp quá đói hoặc có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt như phụ nữ mang thai cần trao đổi với bác sĩ phẫu thuật hoặc bác sĩ gây mê để được hướng dẫn phù hợp.

Trong một số trường hợp đặc biệt, người bệnh có thể được chỉ định sử dụng lượng nhỏ các thực phẩm dễ tiêu như bánh mì nướng hoặc bánh quy. Tuy nhiên, việc này phải tuân thủ chỉ định của nhân viên y tế nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình gây mê và phẫu thuật.

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