Chiều 21/8, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo đội quy tập hài cốt liệt sĩ, tại rãnh mộ thứ hai (khu B), lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào hơn 500m³ đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Qua đó, các chiến sĩ đội K74 phát hiện, cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ cùng 11 bộ di vật.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, quy tập được 24 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: BTL

Từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 417 hài cốt liệt sĩ cùng 229 bộ di vật kèm theo tại công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 384 hài cốt được phát hiện riêng lẻ; 33 hài cốt còn lại được quy tập tại 8 vị trí thuộc các mộ tập thể ở khu A và khu B.

Trong số các di vật có hai khăn và chai dầu gió. Ảnh: BTL

Sáng cùng ngày, máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ sân bay Tân Sơn Nhất ra sân bay Gia Lâm, phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Sau khi máy bay hạ cánh, các thùng mẫu được thực hiện nghi thức bàn giao, đưa xuống khỏi máy bay. Tiếp đó, toàn bộ mẫu sinh phẩm được chuyển lên 14 xe cứu thương, vận chuyển về Trung tâm Giám định ADN thuộc Khu Nghiên cứu và Triển khai công nghệ cao (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) để tiến hành giám định.

Những dấu mốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ngày 28/5: Bộ Tư lệnh TPHCM phát đi thông báo tìm kiếm "nhân chứng" có mặt trong bức ảnh vào thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968. - Ngày 8/6: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng). - Ngày 23/6, lực lượng chức năng tiến hành đào thăm dò, phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía sau nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. - Ngày 6/7: Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. - Đến nay, 417 hài cốt liệt sĩ cùng 229 bộ di vật được tìm thấy.

Hà Nội: Máy bay không quân chở 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ hạ cánh sân bay Gia Lâm 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã được máy bay vận tải CASA-295 của lực lượng không quân vận chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) tới sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội).