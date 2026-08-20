Ngày 20/8, Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiên Đàn (TP Đà Nẵng) cho biết, trong quá trình lấy mẫu ADN tại phần mộ số 104, hàng 3, Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật được chôn cùng hài cốt liệt sĩ.

Các di vật gồm bảng kim loại khắc dòng chữ “Thà hy sinh tất cả, quyết không làm nô lệ”, một chiếc ví có ảnh chân dung phụ nữ, vỏ chai dầu và một số vật dụng cá nhân.

Di vật được phát hiện tại phần mộ số 104, hàng 3, Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái, xã Chiên Đàn. Ảnh: A. Cường

Hài cốt, bức ảnh cùng các di vật được phát hiện có thể cung cấp thêm manh mối để xác minh danh tính liệt sĩ.

Ngay sau đó, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phối hợp các lực lượng lập biên bản, chụp ảnh, ghi nhận vị trí, đặc điểm và bảo quản di vật theo quy định.

Các đơn vị tiếp tục rà soát hồ sơ quản lý mộ, thu thập thông tin từ nhân chứng, đồng đội cũ, thân nhân liệt sĩ và đối chiếu các dữ liệu liên quan để xác định danh tính người đã khuất.

Bức ảnh chân dung một phụ nữ được tìm thấy trong chiếc ví an táng cùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái. Ảnh: A. Cường

Trước đó, ngày 15/8, trong quá trình khai quật một phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Thu Bồn, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều hiện vật, giấy tờ có thể giúp xác định danh tính liệt sĩ.

Các di vật gồm bút, tiền, chuỗi hạt và một số giấy tờ. Một số thông tin còn đọc được có tên “Thanh” hoặc “Thành” và dòng “1/2:1000”, song nhiều nội dung đã bị mờ, chưa thể xác định chính xác.

Những di vật được phát hiện trong một phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Thu Bồn. Ảnh: A. Sinh

Căn cứ các giấy tờ, hiện vật thu được, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thu Bồn nhận định liệt sĩ có thể từng là xạ thủ.

Đơn vị thông báo đến người dân, đồng đội, thân nhân liệt sĩ và những người từng chiến đấu tại chiến trường Duy Xuyên (Quảng Nam) nếu nhận ra các hiện vật, giấy tờ hoặc có thông tin liên quan, cung cấp cho cơ quan chức năng để hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ.