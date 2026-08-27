Lũ quét ập tới cửa khẩu biên giới Nepal và Trung Quốc. Video: CNN

Người phát ngôn của cảnh sát Nepal, ông Abi Narayan Kafle đã xác nhận con số thương vong mới này với tờ The Kathmandu Post.

Cảnh sát và các cơ quan an ninh khác đang tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu nạn tại những quận bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, đồng thời sơ tán các gia đình khỏi những khu vực có nguy cơ tiếp tục bị ngập lụt.

Hiện nay, tính cả ở Nepal và Trung Quốc vẫn còn hơn 1.300 người mất tích, gồm cả hơn 700 người nước ngoài từ 28 quốc gia đang tham quan tại khu vực núi.

Các đội ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc đã đến vùng tâm điểm thảm họa dọc biên giới Trung Quốc - Nepal dù phải đối mặt với tình trạng đường sá bị chặn bởi bùn đất và các mảnh vỡ. Tại Nepal, trực thăng cứu hộ gặp khó khăn khi hạ cánh xuống các khu vực bị ảnh hưởng do mực nước lũ dâng cao. Liên minh Châu Âu và Ấn Độ nằm trong số các bên đã công bố kế hoạch gửi viện trợ nhân đạo.

Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa thứ cấp, khi dự báo mưa sẽ tiếp tục đổ xuống huyện Gyirong trong tuần này. Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc, khu vực này vốn dễ xảy ra sạt lở đất, sạt lở bùn và lũ quét.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết thảm họa lũ quét xảy ra tại biên giới Nepal và Trung Quốc bắt nguồn từ hiện tượng sập băng, khi một khối băng lớn tách khỏi sông băng và đổ xuống sườn dốc.