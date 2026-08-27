Theo đài CNN, trong một thông báo đăng tải trên mạng xã hội X cuối ngày 26/8, cảnh sát Nepal cho hay ít nhất 41 người khác ở nước này đã phải nhập viện điều trị. Lực lượng chức năng đang cố gắng xác định tình trạng của của 384 du khách, bao gồm 291 công dân đến từ nhiều quốc gia khác, được báo cáo đã mất tích.

Các đường dây điện thoại và một chiếc xe bị cuốn trôi trong trận lũ quét dữ dội tại huyện Rasuwa, Nepal ngày 26/8. Video: CNN

Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn của quân đội nước này tiếp tục diễn ra vào ban đêm. Hãng thông tấn BBC đưa tin nhà chức trách Nepal đã triển khai 1.697 nhân sự tham gia nhiệm vụ này, trong khi 656 người khác đang trong trạng thái sẵn sàng cho các hoạt động bổ sung.

Chính quyền Nepal thông báo một lượng lớn người bị mắc kẹt tại khu vực phía trên thị trấn biên giới Timure sẽ được sơ tán bằng đường hàng không vào sáng nay (27/8).

Trong khi đó, Tân Hoa xã thống kê tính đến hết ngày 26/8, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 265 nạn nhân khác ở Trung Quốc bị mất tích sau khi một vụ sạt lở đất ở phía Nepal gây thương vong tại cửa khẩu biên giới Cát Long thuộc khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp cho biết họ đang sử dụng máy xúc để dọn đường xuyên qua những lớp bùn và đất đá dày tại huyện Cát Long, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ và kịp thời cứu chữa những trường hợp bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người. Ông Tập cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giám sát và cảnh báo sớm, đảm bảo công tác cứu hộ diễn ra khoa học và đề phòng các thảm họa thứ cấp.

Lưu ý rằng Trung Quốc đang trong giai đoạn then chốt của công tác phòng chống lũ lụt, ông Tập yêu cầu chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan chuẩn bị sẵn sàng cho những kịch bản xấu nhất và các tình huống cực đoan, thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lũ lụt, bão, đồng thời đẩy mạnh việc phát hiện và xử lý các rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Bờ sông đầy bùn đất và rác thải gần cửa khẩu Cát Khánh thuộc khu tự trị Tây Tạng, tây nam Trung Quốc sau lũ quét và sạt lở đất ở phía Nepal. Video: CCTV

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng yêu cầu xác minh ngay lập tức số lượng người mất tích và người bị ảnh hưởng vì thiên tai, đồng thời kêu gọi nỗ lực hết mình cho công tác cứu hộ và cứu trợ. Ông Lý đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao tăng cường liên lạc và phối hợp với các quốc gia liên quan, kịp thời chia sẻ thông tin và hợp tác để triển khai hiệu quả công tác cứu hộ, cứu trợ.

Các lãnh đạo thế giới đề nghị giúp đỡ khắc phục thiên tai

Các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi thông điệp ủng hộ và chia buồn sau khi lũ lụt và sạt lở đất thảm khốc xảy ra tại Nepal và Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định Châu Âu sẵn sàng huy động viện trợ. Theo quan chức này, Copernicus - dịch vụ vệ tinh của Liên minh Châu Âu (EU) đã được kích hoạt để hỗ trợ lập bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng tại Nepal và hỗ trợ công tác ứng phó tại hiện trường.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Nepal Balendra Shah, đồng thời khẳng định Ấn Độ sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo cho nước láng giềng.

Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Australia và Ngoại trưởng Anh Ed Miliband cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và bày tỏ sự cảm thông, tình đoàn kết với các chính phủ Nepal và Trung Quốc.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thông báo các đội ngũ của Liên Hợp Quốc cùng các đối tác nhân đạo đang huy động vật tư và nhân lực để hỗ trợ những cộng đồng bị ảnh hưởng.

Hé lộ nguyên nhân lũ quét

Sẽ cần nhiều tuần để xác định chính xác nguyên nhân gây ra trận lũ quét nghiêm trọng ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, nhưng một nhóm các nhà khoa học quốc tế tin thảm hoạ bắt nguồn từ một khối băng khổng lồ đã bị tách rời và đổ xuống thung lũng bên dưới.

"Điều khó lý giải là khối lượng nước khổng lồ mà chúng ta thấy trong những đoạn video ghi tại hiện trường thực sự kinh hoàng", Daniel Shugar, một nhà địa chất học thuộc Đại học California và là thành viên của nhóm nghiên cứu, nói.

Giả thuyết của nhóm chuyên gia là một vụ sạt lở đá đã xảy ra cùng lúc với thời điểm khối băng bị vỡ, tạo ra hỗn hợp băng và đá di chuyển với tốc độ cao, ào ạt đổ xuống sườn núi. Trong quá trình lao xuống, hỗn hợp này còn cuốn theo các lớp trầm tích vốn đã ngậm đầy nước do đang là mùa gió mùa, góp phần tạo nên bức tường nước khổng lồ.