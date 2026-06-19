Sáng 19/6, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Đức Thêm, Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ (Lâm Hà), cho biết từ đêm 18/6 đến nay, địa phương phối hợp với xã Đinh Trang Thượng huy động hơn 100 người gồm công an, quân sự, dân quân và lực lượng cứu hộ để tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trên sông Đồng Nai.

Nhiều lực lượng được huy động đến hiện trường tìm người mất tích. Ảnh: Khánh Ngọc

Trước đó, chiều 18/6, nhóm 4 người đến tắm tại khu vực cầu Đạ Dâng 1, đoạn giáp ranh giữa xã Phúc Thọ và xã Đinh Trang Thượng, thuộc hạ lưu thủy điện Đồng Nai 2, thì không may bị nước cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã kịp thời cứu được một người đưa vào bờ an toàn. Ba nạn nhân mất tích gồm ông Đ.M.T. (37 tuổi), con trai là Đ.M.N. (16 tuổi) và cháu Đ.K.P. (14 tuổi, cùng trú huyện Lâm Hà).

Lực lượng chức năng vẫn đang tìm người mất tích tại sông Đồng Nai. Ảnh: Khánh Ngọc

Theo ông Trần Đức Thêm, Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ (Lâm Hà), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Đ.M.T. và con trai là cháu Đ.M.N., đưa lên bờ. Riêng cháu Đ.K.P. (14 tuổi) vẫn chưa được tìm thấy.