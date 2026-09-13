Tối 13/9, Đại tá Trịnh Hồng Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987), Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, tại khu vực sông Trà Lý.

Thi thể anh Tùng được tìm thấy vào hơn 18h cùng ngày, cách vị trí anh nhảy xuống sông cứu người khoảng 600m.

Sau khi được tìm thấy, thi thể Thiếu tá Tùng được đưa về bệnh viện. Các cơ quan chức năng sẽ hoàn tất những thủ tục cần thiết trước khi bàn giao cho gia đình.

Thi thể anh Tùng được tìm thấy sau nhiều giờ lực lượng quân đội, công an cùng các đơn vị tìm kiếm, cứu nạn tổ chức rà soát trên sông Trà Lý.

Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm nam thanh niên Đ.V.L. (SN 1996, trú xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên), người được Thiếu tá Tùng lao xuống sông cứu và hiện còn mất tích.

Lực lượng cứu hộ thực hiện tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: TL.

Lao xuống sông cứu người rồi bị nước cuốn trôi

Trước đó, trưa 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Văn Tùng đi qua cầu Bo, bắc qua sông Trà Lý.

Tại đây, anh phát hiện nam thanh niên Đ.V.L. có ý định tự tử. Thiếu tá Tùng cùng một người dân tiếp cận, thuyết phục L. từ bỏ ý định. Sau đó, nam thanh niên đồng ý và nhờ anh Tùng đưa về nhà.

Tuy nhiên, khi Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy, L. bất ngờ gieo mình xuống dòng sông đang chảy xiết. Anh lập tức cởi bỏ quân phục, lao xuống nước cứu người.

Thiếu tá Tùng nhanh chóng tiếp cận và ôm được nạn nhân. Tuy nhiên, do dòng nước chảy mạnh, cả hai bị cuốn trôi.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên huy động nhân lực, phương tiện, triển khai các phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên sông Trà Lý.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm

Trong sáng 13/9, 190 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh cùng lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của các địa phương Hưng Yên, Quảng Ninh và Nghệ An được huy động tham gia tìm kiếm.

11 phương tiện, gồm tàu, xuồng và thuyền câu của ngư dân, được sử dụng để rà soát dọc hai bên bờ sông Trà Lý và các khu vực nghi có người mất tích.

Các tổ tìm kiếm được bố trí theo từng khu vực, tập trung tại chân cầu Bo, đồng thời mở rộng phạm vi theo dòng chảy của sông, rà soát những vị trí có khả năng nạn nhân trôi dạt.

Hành động dũng cảm của Thiếu tá Trần Văn Tùng, bất chấp nguy hiểm để cứu người, thể hiện tinh thần vì Nhân dân phục vụ và phẩm chất cao đẹp của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”.

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