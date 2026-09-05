Ngày 5/9, lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc phối hợp các đơn vị chức năng trục vớt và bàn giao thi thể nam thanh niên mất tích khi tắm biển ở khu vực Gành Dầu.

Nạn nhân là anh V.T.T (SN 2006, quê An Giang). Trước đó, anh T. đến Phú Quốc làm việc tại một khu du lịch trên địa bàn.

Ngày 3/9, T. cùng hai người bạn đến tắm biển tại khu vực Gành Dầu, phía Tây Bắc đảo Phú Quốc, cách trung tâm Dương Đông khoảng 30km. Thời điểm này, khu vực khá vắng người.

Nam thanh niên chết đuối khi tắm biển ở Phú Quốc - Ảnh: Cộng đồng Phú Quốc

Trong lúc tắm, do sóng lớn, anh T. bị cuốn ra xa rồi mất tích. Các bạn phát hiện sự việc đã hô hoán và tìm cách cứu nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Gành Dầu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và nhiều thợ lặn trên đảo Phú Quốc tổ chức tìm kiếm dưới biển nhưng không phát hiện tung tích anh T.

Đến sáng 5/9, lực lượng biên phòng Gành Dầu phối hợp với người dân phát hiện thi thể anh T. bị sóng đánh dạt vào bờ, cách vị trí nạn nhân mất tích khoảng 200 m.

Sau đó, lực lượng chức năng hoàn tất các thủ tục và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Theo cơ quan chức năng, những ngày qua, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, vùng biển Gành Dầu xuất hiện sóng lớn, biển động. Khu vực này từ lâu cũng được chính quyền cảnh báo biển sâu, sóng lớn nguy hiểm, người dân địa phương không ai đến đây tắm.