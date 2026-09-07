Ngày 7/9, trao đổi với PV VietNamNet, chị Cao Thị Ng. (40 tuổi, mẹ của Tuấn K.) cho biết gia đình đã đón con trở về sau nhiều ngày tìm kiếm trong lo lắng.

Nam sinh Nguyễn Tuấn K. đã trở về nhà an toàn. Ảnh: GĐCC

Theo chị Ng., tối 28/8, Tuấn K. rời khỏi nhà và di chuyển đến khu vực Ngọc Hồi, Hà Nội. Tại đây, gia đình mất dấu em do thời điểm đó có đoàn tàu đi qua, khiến camera an ninh không ghi lại được hành trình tiếp theo.

“Khi đến khu vực Ngọc Hồi, K. ngồi một mình bên đường trong đêm. Một người dân ở xã Thường Tín đi ngang qua, thấy cháu có biểu hiện buồn bã nên dừng lại hỏi han. Khi biết K. không biết đi đâu, về đâu, bác ấy đã đưa cháu về nhà nghỉ ngơi”, chị Ng. kể.

Từ tối 28/8 đến ngày 6/9, Tuấn K. ở tại nhà người dân này. Sau những bữa cơm, K. chủ yếu nghỉ ngơi, sinh hoạt cùng gia đình ân nhân. Mỗi khi ra ngoài, người này cũng đưa K. đi cùng để em bớt buồn.

Điều đặc biệt là người cưu mang Tuấn K. không sử dụng Facebook, chỉ dùng Zalo và TikTok. Đến ngày 6/9, khi tình cờ nhìn thấy thông tin tìm kiếm nam sinh trên TikTok, người này lập tức liên hệ với gia đình.

“Nhận được cuộc gọi, tôi vô cùng mừng rỡ và xuống tận nơi để đón con về”, chị Ng. xúc động nói.

Theo lời người mẹ, trong những ngày xa nhà, Tuấn K. vẫn rất nhớ gia đình nhưng không dám liên lạc. “Khi về nhà, tôi hỏi con có nhớ mẹ và chị không, cháu nói nhớ lắm nhưng sợ mẹ và chị không tha thứ nên không dám gọi điện”, chị Ng. chia sẻ.

Trước khi rời nhà, nam sinh chỉ mang theo 18.000 đồng. Gia đình cho rằng nếu không gặp được người tốt ở Thường Tín, hậu quả có thể khó lường.

“Hiện con đã ổn định tâm lý, vui vẻ hơn. Cô giáo, bạn bè cũng đến động viên con. Gia đình vô cùng biết ơn cộng đồng mạng và các cơ quan báo chí đã chia sẻ thông tin để giúp tìm thấy con”, chị Ng. bày tỏ.

Trước đó, ngày 1/9, Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin từ gia đình về việc cháu Nguyễn Tuấn K. rời khỏi nhà từ tối 28/8.