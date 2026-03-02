Kiến tạo những khoảnh khắc sống đầy giá trị

Phối cảnh tổng thể dự án Times Riverside

Với triết lý sâu sắc “Flow of Times - Dòng Thời đại”, dự án Times Riverside được quy hoạch dựa trên sự hội tụ và vận động hài hòa của ba dòng chảy cốt lõi: dòng chảy thiên nhiên: sông Lô, mặt nước, gió, cây xanh; Dòng chảy văn hóa & lịch sử: lễ hội, ký ức dân tộc, văn hóa cộng đồng; Dòng chảy phát triển - kinh tế: thương mại, dịch vụ, dòng người - dòng tiền. Các dòng chảy này hội tụ và đan cài trong từng trục không gian, tạo nên một đô thị có nhịp sống, có chuyển động, không tĩnh tại và không rời rạc.

Phối cảnh Công viên văn hóa tại Times Riverside

Điểm nổi bật nữa của quy hoạch Times Riverside được tổ chức mạch lạc theo các trục không gian chủ đạo: Trục lễ hội - quảng trường là lõi sinh hoạt cộng đồng, quy tụ các sự kiện văn hóa, lễ hội đặc trưng Thành Tuyên và Trục thương mại - dịch vụ với tuyến phố kinh doanh sôi động, tạo dòng chảy kinh tế liên tục cho cư dân. Cách tổ chức này giúp khu đô thị vận hành như một “thành phố thu nhỏ”, có nhịp sống ngày - đêm rõ ràng.

Đặc biệt là trục ven sông quy hoạch nổi bật với trục cảnh quan - sinh thái - thư giãn, nơi kết nối con người với dòng sông Lô huyền thoại. Nếu quy hoạch là nền tảng thì cảnh quan chính là “linh hồn” của Times Riverside. Không gian sống được thiết kế theo triết lý sống cùng thiên nhiên - tôn trọng bản sắc, nơi dòng sông không chỉ là cảnh quan, mà trở thành một phần đời sống thường nhật của cư dân.

Những tuyến dạo bộ ven sông, công viên mở, khoảng xanh xen kẽ khu ở, quảng trường cộng đồng… tạo nên một hệ sinh thái sống động, nơi cư dân tương lai có thể đón bình minh bên sông Lô, thư giãn trong những khu vườn nội khu hay hòa mình vào nhịp sống giao thương sôi động. Tất cả được kiến tạo để mỗi khoảnh khắc sống đều mang giá trị cảm xúc, gắn kết con người với thiên nhiên và cộng đồng.

Dự án Times Riverside mở rộng tầm nhìn ra sông Lô, ưu tiên không gian công cộng ven sông & bố trí công viên, tuyến dạo bộ, quảng trường nước dọc theo dòng sông Lô. Điều này vừa đảm bảo giá trị cảnh quan - sinh thái, vừa gia tăng giá trị sử dụng và giá trị bất động sản theo thời gian.

Phối cảnh vườn An Viên tại Times Riverside

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển các dự án nhà ở, VIDEC từng bước định hình mô hình đô thị ven sông chuẩn mực, nơi thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống hiện đại cùng hòa quyện. Times Riverside Tuyên Quang chính là bước đi tiếp nối định hướng đó, khẳng định năng lực và tầm nhìn dài hạn của VIDEC Group trong việc đưa phong cách sống Riverside đến các đô thị tỉnh - những vùng đất giàu tiềm năng, đòi hỏi tư duy phát triển bài bản và bền vững.

Để hiện thực hóa triết lý “Flow of Times - Dòng chảy Thời đại”, VIDEC Group đặc biệt chú trọng khâu lựa chọn đối tác tư vấn, thiết kế và thi công, với quy trình thẩm định chặt chẽ về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm triển khai và uy tín thương hiệu. Từ quy hoạch tổng thể, kiến trúc, cảnh quan đến thi công và vận hành, mọi hạng mục đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và tiến độ.

Việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng hiện đại cùng các giải pháp thi công tiên tiến không chỉ đảm bảo chất lượng đồng bộ cho dự án, mà còn đặt nền tảng cho một khu đô thị vận hành hiệu quả, bền vững theo thời gian. Những đơn vị đối tác chiến lược của VIDEC Group có thể kể đến Kiến trúc phố xanh MTV, WestGreen Design, JC, Polytec VN, Coninco, …

Đánh giá về quy hoạch mở và lấy con người làm trung tâm tại Times Riverside, TS. KTS Nguyễn Thùy Trang - với hơn 10 năm kinh nghiệm & đảm nhiệm concept thiết kế cảnh quan đến từ đơn vị JC - nhận định: “Times Riverside được quy hoạch với mật độ xây dựng hợp lý, ưu tiên phần lớn quỹ đất cho không gian xanh, công viên nội khu và cảnh quan ven sông. Các công trình được bố trí hài hòa, hạn chế che chắn tầm nhìn, tối ưu hướng gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra tầm nhìn khoáng đạt về sông Lô và dãy núi Dùm - những giá trị cảnh quan đặc trưng của Thành Tuyên. Nhờ đó, khu đô thị mang đến cảm giác thoáng đãng, riêng tư và trong lành - một chuẩn sống bền vững hiếm có giữa bối cảnh đô thị ngày càng đông đúc”.

Song song với đó, hệ tiện ích “All in One” được tổ chức khoa học trong bán kính đi bộ, cho phép cư dân tương lai dễ dàng tiếp cận đầy đủ các nhu cầu sống - từ thương mại, giáo dục, y tế, thể thao đến công viên ven sông, khu vui chơi và không gian ẩm thực ngoài trời. Mọi tiện ích đều nằm ngay trước ngưỡng cửa, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển và nâng cao chất lượng sống mỗi ngày.

Dự án cũng được phân khu chức năng rõ ràng, đảm bảo sự cân bằng giữa an cư, kinh doanh và sinh hoạt cộng đồng. Khu ở được thiết kế yên tĩnh, giàu tính nghỉ dưỡng; khu thương mại - dịch vụ tập trung trên các trục chính, sôi động và giàu tiềm năng khai thác; trong khi các quảng trường, công viên và không gian sinh hoạt chung đóng vai trò kết nối cộng đồng. Cách tổ chức này giúp dự án Times Riverside vận hành hiệu quả, vừa riêng tư, vừa năng động - đặt nền tảng cho một cộng đồng văn minh và phát triển bền vững.

Phối cảnh quy hoạch phân khu và tiện ích dự án Times Riverside

Từ quy hoạch khoa học, cảnh quan bản sắc đến tiêu chuẩn triển khai khắt khe, Times Riverside đang từng bước hình thành một diện mạo đô thị mới - nơi mỗi ngôi nhà được đặt trong tổng thể hài hòa, mỗi tuyến phố và khoảng xanh đều mang chủ ý rõ ràng. Không chỉ là một dự án bất động sản, Times Riverside là tuyên ngôn về cách phát triển đô thị có trách nhiệm, góp phần nâng tầm hình ảnh Thành Tuyên trong giai đoạn mới, góp phần mở ra một chuẩn sống ven sông hiện đại, nhân văn và bền vững cho vùng trung du miền núi phía Bắc.

