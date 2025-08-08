Tham dự có Đại sứ, đại biện, đại diện các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN; đại diện các bộ, ban, ngành cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Lễ thượng cờ hằng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN đã trở thành thông lệ đáng tự hào của tất cả các nước thành viên nhằm tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác của ASEAN dưới mái nhà chung là Cộng đồng ASEAN.

Đội Danh dự với lá cờ ASEAN trong nghi thức thượng cờ.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cùng Đại sứ, đại biện, đại diện các nước ASEAN, các nước đối tác của ASEAN và các đại biểu khách mời tại lễ thượng cờ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chia sẻ, Bộ Ngoại giao - chỉ cách Quảng trường Ba Đình vài bước chân, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam đúng 80 năm trước. Khoảnh khắc lịch sử đó vang vọng những khát vọng về chủ quyền và quyền tự quyết mà ASEAN đang theo đuổi ngày nay.

Buổi lễ hôm nay mang một ý nghĩa đặc biệt - kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN, đánh dấu 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN và 30 năm Việt Nam gia nhập đại gia đình ASEAN.

Thứ trưởng cho biết, cột mốc này có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam đang hướng tới hai mục tiêu đó là: Kỷ niệm 100 năm thành lập đất nước và kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Những cột mốc lịch sử này thúc đẩy cam kết của Việt Nam trở thành một quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng, không chỉ cho riêng mình mà còn đóng góp ý nghĩa cho ngôi nhà ASEAN và sự thịnh vượng chung của khu vực.

Cờ ASEAN mang 4 màu xanh, đỏ, trắng và vàng, với biểu tượng bó 10 thân lá cây lúa ở giữa để thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, thống nhất giữa các nước thành viên và khát vọng hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của cả khối.

Thứ trưởng nêu về các thách thức mà ASEAN đang đối mặt như cạnh tranh chiến lược, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nền kinh tế toàn cầu gặp những biến động không lường trước, lòng tin chiến lược bị xói mòn, đồng thời làm suy yếu hợp tác đa phương

Theo Thứ trưởng, vai trò trung tâm của ASEAN chính là câu trả lời cho những thách thức này. Đó là, duy trì vị thế là trung tâm của đối thoại và hợp tác khu vực, giữ vững vai trò là động lực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Nam Á.

"Những thách thức này đòi hỏi những phẩm chất tốt đẹp nhất của chúng ta. Đoàn kết gắn kết chúng ta. Hợp tác củng cố chúng ta. Sáng tạo thúc đẩy chúng ta tiến lên. Lòng dũng cảm định nghĩa tinh thần thực sự của ASEAN. Chúng ta phải phát huy những giá trị này để bảo vệ vị thế trung tâm của ASEAN...", Thứ trưởng bày tỏ.

Ông Nguyễn Minh Vũ dẫn chứng câu tục ngữ: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" - Một cây không thể tạo nên núi, nhưng ba cây hợp lại mới tạo nên đỉnh cao. Câu tục ngữ này đã lột tả hoàn hảo bản chất của ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại lễ thượng cờ.

Trong bài viết "Hành trình 30 năm Từ khát vọng chung đến thành viên tin cậy và trách nhiệm", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu rõ, ba thập niên trước, ngày 28/7/1995, Việt Nam gia nhập ASEAN là một quyết sách chiến lược mang tầm vóc lịch sử, mở ra chương mới của tiến trình hội nhập và khởi đầu hành trình vươn lên mạnh mẽ của đất nước.

Chặng đường 30 năm qua là minh chứng sống động về tầm nhìn và bản lĩnh chính trị của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và củng cố môi trường hòa bình, hợp tác để phát triển.

Việt Nam đã đến với ASEAN bằng tinh thần hữu nghị, tham gia ASEAN với tinh thần trách nhiệm. Và ngày nay, trong một thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ, Việt Nam, với tư duy mới và tâm thế mới, sẽ tiếp tục cùng các nước viết nên những câu chuyện thành công của ASEAN trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và các đại biểu.

ASEAN không chỉ mở ra cánh cửa hội nhập, mà còn tạo dựng vành đai hòa bình, an ninh và phát triển ngay tại khu vực chiến lược trọng yếu của Việt Nam. Với nhận thức sâu sắc đó, Việt Nam bước vào ngôi nhà chung ASEAN bằng tâm thế chủ động, trách nhiệm và mong muốn đóng góp hiệu quả. 30 năm qua, Việt Nam luôn là một mắt xích quan trọng của ASEAN, chia sẻ mục tiêu và tầm nhìn chiến lược, thúc đẩy đồng thuận và thống nhất hành động.

Phó Thủ tướng khẳng định, nhìn lại 30 năm qua, từng cam kết, từng hành động, từng sáng kiến đều khắc họa một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và nỗ lực hết mình cho ASEAN. Đó không chỉ là hành trình hội nhập, mà là hành trình khẳng định bản lĩnh, lan tỏa giá trị và cùng chia sẻ tương lai với khu vực.

Bước vào chặng đường mới, với tư duy mới và tâm thế mới, Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững.