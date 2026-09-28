Link xem trực tiếp Singapore vs Bangladesh

Link xem trực tiếp trên FPT Play:  https://fptplay.vn/su-kien/singapore-bangladesh-6ab9cb2617cf65e3d580a398?event=event&type=highlight

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Singapore được đánh giá cao hơn Bangladesh - Ảnh: FPT Play

Đội hình dự kiến

Singapore: Izwan Mahbud; Ryhan Stewart, Hariss Harun, Safuwan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Harhys Stewart, Nakamura; Shawal Anuar, Ilhan Fandi, Farhan Zulkifli.

Bangladesh: Mehedi Hasan Srabon; Zico Ahmed, Topu Barman, Tariq Kazi, Uttam Saad; Hamza Choudhury, Sohel Rana, S. Shome, Foysal Ahmed Fahim, F. Islam; Rakib Hossain.