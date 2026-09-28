Trực tiếp bóng đá Singapore vs Bangladesh: FIFA ASEAN Cup 2026VietNamNet trực tiếp bóng đá Singapore vs Bangladesh diễn ra lúc 16h ngày 28/9 trên sân Si Jalak Harupat, thuộc khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026.
Link xem trực tiếp Singapore vs Bangladesh
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Đội hình dự kiến
Singapore: Izwan Mahbud; Ryhan Stewart, Hariss Harun, Safuwan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Harhys Stewart, Nakamura; Shawal Anuar, Ilhan Fandi, Farhan Zulkifli.
Bangladesh: Mehedi Hasan Srabon; Zico Ahmed, Topu Barman, Tariq Kazi, Uttam Saad; Hamza Choudhury, Sohel Rana, S. Shome, Foysal Ahmed Fahim, F. Islam; Rakib Hossain.
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VietNamNet trực tiếp bóng đá Singapore vs Bangladesh diễn ra lúc 16h ngày 28/9 trên sân Si Jalak Harupat, thuộc khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026.
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