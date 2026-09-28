Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

29/09  01:45

 Bỉ vs Pháp

Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

28/09  23:00

 Georgia vs Ukraine

29/09  01:45

 Bắc Ireland vs Hungary

Romania vs Bosnia

Thụy Điển vs Ba Lan

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

28/09  23:00

 Armenia vs Montenegro

Latvia vs Đảo Síp

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

28/09  18:00

 Hàn Quốc vs Uruguay

KIRIN CHALLENGE CUP 2026

28/09  17:25

 Nhật Bản vs Venezuela

FIFA ASEAN CUP DIVISION 1 – 2026

28/09  16:00

Singapore vs Bangladesh

28/09  19:30

 Malaysia vs Indonesia

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

27/09  23:00

 Đan Mạch 2-0 Xứ Wales

Serbia 1-2 Hà Lan

28/09  01:45

 Đức 0-1 Hy Lạp

Na Uy 1-2 Bồ Đào Nha

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

27/09  23:00

 Áo 3-1 Kosovo

28/09  01:45

 Israel 0-3 Ireland

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D

27/09  20:00

Lithuania 1-1 Azerbaijan

27/09  23:00

Gibraltar 0-0 Andorra

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

27/09  18:35

Trung Quốc 0-3 New Zealand

27/09  23:30

Malta 2-0 Liechtenstein

28/09  00:00

Jordan 1-1 Syria

28/09  03:30

Bolivia 0-2 Paraguay

ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG

27/09  22:00

Yemen 0-1 Qatar

28/09  01:00

Bahrain 0-3 UAE