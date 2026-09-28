Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
|
29/09 01:45
|Bỉ vs Pháp
|Thổ Nhĩ Kỳ vs Italia
|
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
|
28/09 23:00
|Georgia vs Ukraine
|
29/09 01:45
|Bắc Ireland vs Hungary
|Romania vs Bosnia
|Thụy Điển vs Ba Lan
|
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
|
28/09 23:00
|Armenia vs Montenegro
|
Latvia vs Đảo Síp
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
|
28/09 18:00
|Hàn Quốc vs Uruguay
|
KIRIN CHALLENGE CUP 2026
|
28/09 17:25
|Nhật Bản vs Venezuela
|
FIFA ASEAN CUP DIVISION 1 – 2026
|
28/09 16:00
|
Singapore vs Bangladesh
|
28/09 19:30
|Malaysia vs Indonesia
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
|
27/09 23:00
|Đan Mạch 2-0 Xứ Wales
|Serbia 1-2 Hà Lan
|
28/09 01:45
|Đức 0-1 Hy Lạp
|Na Uy 1-2 Bồ Đào Nha
|
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
|
27/09 23:00
|Áo 3-1 Kosovo
|
28/09 01:45
|Israel 0-3 Ireland
|
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D
|
27/09 20:00
|
Lithuania 1-1 Azerbaijan
|
27/09 23:00
|
Gibraltar 0-0 Andorra
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
|
27/09 18:35
|
Trung Quốc 0-3 New Zealand
|
27/09 23:30
|
Malta 2-0 Liechtenstein
|
28/09 00:00
|
Jordan 1-1 Syria
|
28/09 03:30
|
Bolivia 0-2 Paraguay
|ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG
|
27/09 22:00
|
Yemen 0-1 Qatar
|
28/09 01:00
|
Bahrain 0-3 UAE
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