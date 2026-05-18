Phim điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới) (tựa tiếng Anh: Doraemon The Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil) dù tới 22/5 mới chính thức công chiếu nhưng đã gây sốt rạp Việt từ những suất chiếu sớm cuối tuần qua. Phim ra mắt trùng thời điểm tổng kết năm của học sinh nên rạp chiếu luôn rơi vào cảnh quá tải.

Theo Box Office Vietnam, tính tới hết ngày 17/5, chỉ sau 3 ngày chiếu sớm, phần phim thứ 45 của Doraemon đã đạt 37,5 tỷ đồng với suất chiếu và lượng vé bán ra áp đảo so với các phim còn lại ra rạp cùng thời điểm.

Phim điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới) (tựa tiếng Anh: Doraemon The Movie: New Nobita and the Castle of the Undersea Devil) là phần thứ 45 trong loạt phim chiếu rạp thường niên của Doraemon .

Sau hơn 4 thập kỷ kể từ phiên bản gốc ra mắt vào năm 1983, Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mớ) đưa khán giả trở lại với một trong những cuộc phiêu lưu được yêu thích nhất của Doraemon. Từ những bảo bối thần kỳ quen thuộc, nền văn minh biển sâu đầy sắc màu cho tới hành trình trưởng thành của Nobita cùng các bạn, phần phim lần này mang đến cảm giác vừa hoài niệm vừa mới mẻ như một chuyến lặn sâu xuống ký ức tuổi thơ nhưng khoác một diện mạo hấp dẫn hơn.

Cảnh trong phim "Tạm biệt Gohan".

Đứng thứ 2 là bộ phim cảm động về cún cưng của Thái Lan mang tên Tạm biệt Gohan với 11 tỷ đồng doanh thu sau 3 ngày chiếu đầu tiên, theo Box Office Vietnam.

Về thứ 3 là phim Ma da Hàn Quốc: Hổ nuốt người với 8 tỷ đồng. Như vậy là kể từ mùa phim Tết tới nay lần đầu tiên top 3 phim có doanh thu cuối tuần cao nhất thuộc về phim ngoại thay vì phim Việt.

2 vị trí còn lại ở top 5 thuộc về Heo 5 móng và Phí phông. 2 phim kinh dị này hiện đã thu về gần 122 tỷ đồng và xấp xỉ 199 tỷ đồng sau nhiều tuần ra rạp.

Ngọc Trinh tại sự kiện ra mắt "Thẩm mỹ viện âm phủ".

Trong khi đó, Một thời ta đã yêu có Quốc Trường góp mặt đứng thứ 10 doanh thu với 1 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu. Thẩm mỹ viện âm phủ do Ngọc Trinh đóng chính xếp ở vị trí 13 và đạt 12 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp.

Cuối tuần tới phòng vé được dự báo tiếp tục rung chuyển bởi Doraemon khi bộ phim chính thức công chiếu và cũng là thời điểm học sinh nhiều trường bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè.

Trailer "Phim điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển":