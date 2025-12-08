Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (8/12), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển phía Đông đảo Pa-La-Oan (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới, phát lúc 8h ngày 8/12. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển, theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20km/h và suy yếu thành vùng áp thấp (cấp<6). Đến 7h sáng mai (9/12), tâm vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 8, sóng 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines đã suy yếu thành một vùng áp thấp, sớm hơn dự báo trước đó.

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp trước khi vào Biển Đông. Nguồn: VNDMS

Đến 13h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên vùng ven biển phía Đông đảo Pa-La-Oan (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/h).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15km/h, suy yếu và tan dần.

Như vậy, áp thấp nhiệt đới không còn có khả năng gây gió mạnh trên biển. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.