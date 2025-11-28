Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đầu tháng 11/2025, trung tâm đã dự báo giai đoạn từ giữa tháng 11 đến hết tháng 12 có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão trên Biển Đông.

“Bão số 15 là một, và khả năng còn một cơn bão nữa”, ông Lâm nhận định.

Ông cũng cho biết, những cơn bão xuất hiện cuối tháng 11 và tháng 12 nhiều khả năng ảnh hưởng Nam Trung Bộ và Nam Bộ, nên sau bão số 15, trọng tâm cơn bão tiếp theo vẫn có khả năng là khu vực này.

Không khí lạnh chiếm ưu thế trong cuối năm và đầu năm 2026

Ông Lâm nhấn mạnh, thời tiết cần quan tâm hơn cả trong thời kỳ này là không khí lạnh. Dự báo cường độ không khí lạnh tăng dần trong tháng 12/2025 và 1/2026 - là hai tháng cao điểm.

Không khí lạnh mạnh nhất chủ yếu xảy ra từ tháng 12/2025 - 1/2026. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

“Đặc điểm năm nay là không khí lạnh xâm nhập sâu xuống phía Nam và hoạt động mạnh, gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc từ nửa cuối tháng 12, vùng núi có thể xuất hiện băng giá và sương muối”, ông Lâm cho biết.

Ở Bắc Bộ, phổ biến trong hai tháng này là rét khô, rét về đêm còn ban ngày trời nắng. Dù có những ngày mưa, nhưng chủ yếu vẫn là hình thái rét khô.

Ngoài ra, ông Lâm lưu ý, từ cuối tháng 2-3/2026, có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc.

Đồng thời, cần cảnh giác mưa trái mùa trong tháng 1-3 ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Ở Trung Bộ, dự báo mưa tập trung vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12, chủ yếu do không khí lạnh, nhưng với cường độ không mạnh.