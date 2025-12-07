Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (8/12), Bắc Bộ và Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 8/12, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 26 độ, tăng 3 độ so với hôm qua. Sáng và đêm, khu vực này trời vẫn rét với mức nhiệt khoảng 17-19 độ, phía Bắc và phía Nam nhỉnh hơn với 18-20 độ, trung tâm 19-21 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, đêm se lạnh.

Ngoài ra, áp thấp nhiệt đới hôm nay khả năng vào Biển Đông với cường độ mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên cường độ.

Dự báo thời tiết ngày 8/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 25-27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Bắc trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ, riêng miền Đông 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.