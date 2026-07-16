Từ trước đến nay, dòng điện thoại gập của Samsung sẽ bao gồm 2 phiên bản là Z Fold và Z Flip. Trong đó, Z Fold là tên gọi của mẫu điện thoại gập màn hình ngang như một cuốn sách, còn Z Flip là tên gọi mẫu điện thoại gập màn hình dọc dạng vỏ sò.

Samsung Galaxy Z Fold 8. Ảnh: Android Headlines

Mẫu Z Fold hiện đang được bán trên thị trường có tên gọi là Z Fold 7 và đây là smartphone gập cao cấp nhất của Samsung ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, vào ngày 22/7 tới sẽ có một sự thay đổi nhỏ về dòng Z Fold 8 của Samsung, khi hãng sẽ ra thêm một smartphone gập mới có hình dạng ngắn hơn phiên bản Z Fold thông thường, nhưng màn hình lại rộng hơn về bề ngang.

Đây là phiên bản điện thoại được xem sẽ cạnh tranh trực tiếp với mẫu smartphone gập của Apple có tên gọi là iPhone Fold hoặc iPhone Ultra, được đồn đoán sẽ ra mắt ngay trong năm nay.

Mẫu điện thoại gập mới của Samsung này sẽ có tên là Z Fold 8, theo những thông tin rò rỉ thì máy sẽ có 2 camera ở phía sau cùng cảm biến độ phân giải 50 MP, sử dụng chip Snapdragon 8 Elite và pin có dung lượng 4.800 mAh.

Trong khi đó mẫu smartphone gập cao cấp cũ sẽ đổi tên thành Z Fold 8 Ultra và đây cũng là phiên bản cao cấp nhất, trang bị camera chính độ phân giải lên tới 200 MP, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy và pin lên tới 5000 mAh.