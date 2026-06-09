Đã nhận lại 500 triệu đồng vẫn kiện đòi 5,5 tỷ đồng

Theo trình bày của ông M. (ngụ tỉnh Lâm Đồng), năm 2005, ông ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất rộng 110m2 tại TPHCM với vợ chồng ông X. Tổng giá trị chuyển nhượng là 120 triệu đồng. Trước đó, năm 2004, chính quyền địa phương đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho vợ chồng ông X.

Sau khi nhận chuyển nhượng, tháng 10/2005, ông M. đã hoàn tất thủ tục sang tên. Tuy nhiên, năm 2011, chính quyền địa phương ra quyết định thu hồi, hủy bỏ sổ đỏ đã cấp với lý do hồ sơ nguồn gốc đất chưa đúng quy định. Một năm sau, cơ quan này tiếp tục bác đơn khiếu nại của ông M., giữ nguyên quyết định thu hồi.

Cho rằng việc hủy sổ đỏ là trái pháp luật, ông M. khởi kiện, yêu cầu hủy các quyết định hành chính liên quan, buộc vợ chồng ông X. giao lại quyền sử dụng đất và đề nghị được cấp lại sổ đỏ. Trong trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bị tuyên vô hiệu, ông M. yêu cầu được bồi thường theo giá trị thị trường của thửa đất, với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Dù đã ký thỏa thuận giao lại đất và nhận 500 triệu đồng, bên mua sau đó vẫn khởi kiện, yêu cầu bồi thường hơn 5,5 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Ở chiều ngược lại, vợ chồng ông X. thừa nhận đã chuyển nhượng đất cho ông M., nhưng cho biết thửa đất phát sinh vướng mắc pháp lý, trong đó có việc cấp trùng sổ đỏ cho người khác. Đồng thời, thửa đất đã chuyển nhượng là tài sản đồng sở hữu của vợ chồng ông X. và ông Đ. (người đồng sở hữu thửa đất).

Năm 2016, các bên đạt được thỏa thuận bằng giấy viết tay. Theo đó, ông M. nhận tổng cộng 500 triệu đồng từ vợ chồng ông X. và ông Đ. để giao lại giấy tờ đất. Các bên cũng thỏa thuận rằng nếu sau này hoàn tất được thủ tục pháp lý đối với thửa đất và ông M. có nhu cầu nhận lại đất, ông sẽ hoàn trả số tiền 500 triệu đồng đã nhận.

Ông X. cho rằng các bên đã hoàn thành nghĩa vụ với nhau nên đề nghị Tòa án hủy hợp đồng chuyển nhượng năm 2005. Đồng thời, vợ chồng ông và ông Đ. chỉ chấp nhận hoàn trả khoản tiền mua bán ban đầu, không đồng ý bồi thường theo giá trị đất tại thời điểm hiện nay.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Phòng Công chứng xác nhận hợp đồng chuyển nhượng năm 2005 được lập đúng trình tự, thủ tục và hoàn toàn hợp pháp tại thời điểm ký kết.

Trong khi đó, chính quyền địa phương khẳng định việc ban hành các quyết định thu hồi sổ đỏ và giải quyết khiếu nại đều phù hợp với quy định pháp luật tại thời điểm đó.

Thỏa thuận viết tay năm 2016 đủ căn cứ chấm dứt giao dịch

Tại phiên sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông M., bao gồm yêu cầu hủy các quyết định hành chính, đòi lại quyền sử dụng đất và yêu cầu bồi thường hơn 5,5 tỷ đồng.

Đồng thời, Tòa chấp nhận yêu cầu phản tố của vợ chồng ông X., tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được ký giữa hai bên vào năm 2005.

Không đồng ý với phán quyết trên, ông M. kháng cáo. Ông cho rằng thỏa thuận được lập năm 2016 giữa các bên không được công chứng nên không thể làm căn cứ chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng hợp pháp từ năm 2005.

Trong khi đó, vợ chồng ông X. cho rằng sau khi sổ đỏ bị Nhà nước thu hồi, các bên đã tự nguyện thỏa thuận chấm dứt giao dịch. Theo đó, ông M. đã giao lại giấy tờ, nhận tổng cộng 500 triệu đồng tiền hoàn trả và bồi thường, đồng thời trả lại quyền quản lý khu đất cho vợ chồng ông X.

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM nhận định việc chính quyền địa phương thu hồi sổ đỏ vào năm 2011 là đúng thẩm quyền và có căn cứ pháp luật do phát hiện sai sót trong quá trình cấp giấy chứng nhận.

Tòa nhận định thỏa thuận viết tay năm 2016 dù không được công chứng nhưng được các bên tự nguyện ký kết và thực hiện trên thực tế. Việc ông M. nhận tiền, giao lại giấy tờ đất cho thấy các bên đã thống nhất chấm dứt giao dịch chuyển nhượng.

Từ đó, Tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo của ông M., giữ nguyên bản án sơ thẩm, đồng thời chấp nhận yêu cầu phản tố của vợ chồng ông X. về việc hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký năm 2005.

(Tham khảo Bản án số 495/2026/DS-PT ngày 28/5/2026 của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM)











