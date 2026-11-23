Từ gần sáng 24/11, không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống miền Bắc khiến trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Trung Bộ đối mặt hai đợt mưa lớn diện rộng.

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Miền Bắc chuyển rét, vùng núi cao dưới 10 độ

Dự báo viên Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cập nhật thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh sắp ảnh hưởng đến nước ta.

Theo đó, chiều nay 23/11, qua theo dõi và phân tích các hình thế thời tiết cùng những sản phẩm dự báo mới nhất, cơ quan khí tượng nhận định khoảng gần sáng và sáng 24/11, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.

Thời tiết miền Bắc chuyển rét sâu, phổ biến 14-17 độ. Ảnh: Hoàng Minh

Do tác động của không khí lạnh, trong đêm 23 và ngày 24/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông; riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ; vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 15-18 độ.

Trung Bộ xuất hiện hai đợt mưa lớn

Đáng chú ý, không khí lạnh kết hợp với các hình thế thời tiết khác có thể gây ra hai đợt mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ.

Đợt thứ nhất từ tối 24 đến hết đêm 25/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đợt thứ hai dự báo xuất hiện từ chiều tối và đêm 27/11 đến sáng 30/11. Khu vực từ TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng cao xảy ra mưa lớn diện rộng.

Trong các đợt mưa lớn, người dân cần đề phòng lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, đô thị. Các địa phương cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.