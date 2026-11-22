Không khí lạnh tăng cường từ đêm 23/11 khiến miền Bắc chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Trong khi đó, miền Trung đối mặt hai đợt mưa lớn, có nơi trên 200mm.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tuần tới (23-29/11/2026), thời tiết trên cả nước có nhiều diễn biến đáng chú ý, đặc biệt là không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc và các đợt mưa lớn tại miền Trung.

Miền Bắc chuyển rét, Hà Nội thấp nhất 14 độ

Cơ quan khí tượng cho biết, hiện nay (22/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Thời tiết Hà Nội có thể giảm thấp nhất 14 độ trong đợt không khí lạnh sắp tới. Ảnh: Hoàng Minh

Gần sáng và ngày 24/11, miền Bắc có mưa rào và giông. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ.

Tại Hà Nội, đêm 23 và ngày 24/11 có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 24/11, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ.

Trên biển, từ sáng 24/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Miền Trung liên tiếp đón mưa lớn, có nơi trên 200mm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 23-24/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to.

Ngày và đêm 24/11, Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, từ ngày 24-26/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Tiếp đó, khoảng ngày 27-29/11, TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Đặc biệt, mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển cũng có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Trước diễn biến trên, cơ quan khí tượng khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân tiếp tục theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo về không khí lạnh và đợt mưa lớn sắp tới ở miền Trung để chủ động các biện pháp ứng phó.