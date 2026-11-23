Miền Bắc nắng mạnh đến 29 độ trước khi đón đợt không khí lạnh mới gây mưa rào và chuyển rét. Trung Bộ đến cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa vài nơi. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23/11, miền Bắc ngày nắng với mức nhiệt tăng mạnh đến 29 độ. Bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm 23 và sáng 24/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Thời tiết hôm nay 23/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét 27-29 độ 18-20 độ Tây Bắc Bộ Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ Đông Bắc Bộ Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét 26-29 độ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ Thanh Hóa đến Huế Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ 26-29 độ 19-22 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 Phía Bắc 28-30 độ; phía Nam 30-32 độ 23-26 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 27-30 độ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ Nam Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 32-35 độ 24-27 độ TPHCM Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 32-34 độ 25-27 độ

Từ ngày 24/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 23/11, ngày nắng với mức nhiệt cao nhất tăng 4-5 độ so với trước đó, ở mức 27-29 độ. Đêm 23-24/11, khu vực có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24/11, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ.

Thời tiết miền Bắc đón không khí lạnh từ đêm 23-24/11. Ảnh: Hoàng Minh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 23-24/11, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông, riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24/11, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 24-26/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết ít biến động với ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông, cần đề phòng khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.