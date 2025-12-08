Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (8/12), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng ven biển phía Đông đảo Pa-La-Oan (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới, phát lúc 8h ngày 8/12. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển, theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20km/h và suy yếu thành vùng áp thấp (cấp<6). Đến 7h sáng mai (9/12), tâm vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 8, sóng 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.