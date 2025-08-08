Sáng nay (8/8), ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên Biển Đông.

Vị trí áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sáng 8/8. Nguồn: NCHMF

Theo đó, đến 4h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h. Đến 4h sáng mai (9/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Bắc với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển theo Tây Bắc, 5-10km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Như vậy, sau khi mạnh lên từ vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông nhanh chóng suy yếu chỉ sau 48 giờ, ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa giông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao 1,5-3m.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.