Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%.

Ngày 9/8, nắng nóng tiếp tục gia tăng ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Hà Nội nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 36 độ. Ảnh: Nam Khánh

Cũng trong 2 ngày này, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Cảnh báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 10/8; nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến hết ngày 11/8.

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Đáng lưu ý, khu vực miền Bắc, dù ngày có nắng nóng nhưng chiều tối và đêm vẫn khả năng có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng thời tiết Hà Nội 8/8, ngày nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 36 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Bên cạnh đó, chiều tối và tối 8/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý các khu vực trên, trong mưa giông khả năng xảy ra những hình thái thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi các bản tin tiếp theo và thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai.

Dự báo thời tiết ngày 8/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày nắng, riêng khu vực Nam Phú Thọ có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng đồng bằng 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.