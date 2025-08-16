Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 16/8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, hướng vào vịnh Bắc Bộ.
Cụ thể, đến 19h tối 16/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.
Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h. Đến 19h ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 60km về phía Đông Nam với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.
24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ nhanh hơn với 15km/h. Đến 19h ngày 18/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, cường độ suy yếu dần.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa giông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh.
Từ sáng ngày 18/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.
Ngoài ra, dự báo đêm nay, vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.