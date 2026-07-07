Triệt phá đường dây cá độ 3.500 tỷ đồng

Ban chuyên án đã bắt 150 đối tượng và hiện tại đã khởi tố, bắt tạm giam 85 bị can. Ảnh: CACC

Giữa mùa World Cup 2026, Công an TPHCM phối hợp với công an các tỉnh triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng tính từ tháng 10/2025. Đường dây này do Huỳnh Lê Thanh Long cùng đồng phạm điều hành, lấy tài khoản từ Campuchia rồi chia nhỏ cho các con bạc.

Hệ thống cá độ qua trang Bong88.com này được phân cấp chặt chẽ và mở rộng trên nhiều tỉnh thành. Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ 150 đối tượng có liên quan. Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 85 đối tượng.

Siêu bão Bavi đổi hướng, ít khả năng vào Biển Đông

Sáng 7/7, siêu bão Bavi đã giảm xuống cấp 16 nhưng vẫn duy trì cường độ rất mạnh khi cách Đài Loan khoảng 2.100km về phía Đông Nam. Dự kiến từ ngày 9/7, bão sẽ giảm tốc độ và chuyển hướng Tây Tây Bắc tiến về phía đảo Đài Loan, sau đó đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) vào ngày 12/7 rồi suy yếu.

Hình ảnh của siêu bão Bavi trên ảnh mây vệ tinh Himawari của Nhật Bản lúc 7h30 sáng 7/7/2026. Nguồn: NCHMF

Dù ít có khả năng đi vào Biển Đông, hoàn lưu rộng lớn của siêu bão Bavi vẫn gây ảnh hưởng thời tiết tại khu vực này. Từ ngày 9-11/7, gió Tây Nam trên toàn bộ Biển Đông (gồm cả vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa) có thể mạnh lên cấp 6-7, sóng cao từ 3-5m, khiến tàu thuyền cần chủ động phòng tránh.

Người đàn ông hành hung cô gái sau va chạm giao thông

Người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông. Ảnh cắt từ clip

Khoảng 9h sáng ngày 7/7 tại một con hẻm thuộc đường 30 Tháng 4, phường Phú Lợi, TPHCM, một vụ va chạm giao thông đã xảy ra giữa người đàn ông chở con nhỏ và một cô gái đi xe máy.

Ngay sau khi đứng dậy, người đàn ông này liền lao tới đạp mạnh vào đầu cô gái khi cô đang nằm dưới đất, đồng thời liên tục chửi bới và đe dọa nạn nhân. Người này chỉ dừng lại và rời đi khi người dân xung quanh can ngăn. Hiện công an địa phương đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Phó chủ tịch xã bị bắt vì tham ô tiền công đức

Theo các tin tức từ Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 7/7, cơ quan chức năng đã phát hiện hành vi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản tại Đền Bắc Lệ. Từ năm 2024 đến nay, các thành viên Ban quản lý di tích đã bàn bạc, tự ý gom tiền cung tiến trên các bàn thờ để chia nhau mà không đưa vào sổ sách.

Công an tỉnh Lạng Sơn thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 7 tỷ đồng. Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, ngày 6/7, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 12 bị can về tội Tham ô tài sản, trong đó có Trưởng ban và các thủ quỹ của đền Bắc Lệ.