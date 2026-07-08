Khởi tố nguyên cán bộ liên quan vụ 146 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố Nguyễn Hà Duy (29 tuổi, giáo viên trường THPT Chuyên Tuyên Quang) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là động thái mới nhất sau khi xuất hiện phản ánh về dấu hiệu sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Hà Duy (áo kẻ). Ảnh: Công an Tuyên Quang

Toàn tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, nhưng đáng chú ý có tới 146 bài thi điểm tuyệt đối tập trung với mật độ cao trong dải số báo danh gần nhau từ 080163xx đến 080166xx (gồm 328 thí sinh). Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân.

Đề xuất tăng lương tối thiểu 9,8% do đời sống khó khăn

Khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy hơn 20% người lao động có thu nhập không đủ sống và gần 27% phải vay mượn hằng tháng. Do đó, cơ quan này đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu vùng từ 8,5-9,8% và áp dụng từ ngày 1/1/2027 nhằm kịp thời cải thiện đời sống cho người lao động.

Ảnh: Nam Khánh.

Phía VCCI đồng tình việc điều chỉnh lương nhưng đề xuất lùi thời điểm áp dụng sang ngày 1/7/2027 nhằm giúp doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, tránh tăng chi phí đột ngột. Các chuyên gia nhận định mức tăng đề xuất là phù hợp nhưng cần đi kèm các giải pháp kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu.

Siêu bão Bavi gây hiệu ứng hút gió, Biển Đông có gió mạnh, sóng lớn

Dự báo đường đi siêu bão Bavi của cơ quan khí tượng Nhật Bản

Đến sáng 8/7, siêu bão Bavi đã giảm xuống đầu cấp 16, tâm bão cách đảo Đài Loan khoảng 1.500km về phía Đông Nam. Dự báo từ trưa và chiều 9/7, bão chuyển hướng Tây Tây Bắc tiến về phía đảo Đài Loan, sau đó có khả năng đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) vào đêm 11 rạng sáng 12/7 rồi suy yếu.

Theo các tin tức khí tượng, khả năng siêu bão này vào Biển Đông là rất thấp (dưới 10%). Tuy nhiên, do ảnh hưởng hút gió của bão, từ ngày 10-11/7, toàn bộ khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa) vẫn có thể chịu gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 3-5m và biển động rất mạnh.