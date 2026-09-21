Iran gửi Mỹ bộ điều kiện để nối lại đàm phán, chấm dứt xung đột

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: WANA

Thông qua trung gian Qatar, Iran đã gửi tới Mỹ các điều kiện để kết thúc xung đột, gồm ngừng giao tranh trên mọi mặt trận, dỡ phong tỏa hải quân và giải phóng tiền bị đóng băng. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Tehran đang chờ ông Trump phản hồi, đồng thời khẳng định Iran đã sẵn sàng cho một cuộc chiến quyết định.

Phía Iran đã điều chỉnh kế hoạch quân sự nhằm vào tài sản hải quân Mỹ từ Vịnh Ba Tư đến Biển Ả Rập và cảnh báo sẽ tấn công cả các lợi ích thương mại Mỹ. Trong khi các nhà đàm phán Qatar và Pakistan nỗ lực khôi phục đối thoại giữa hai bên, cựu quan chức Lầu Năm Góc David Des Roches nhận định Washington khó xem đây là đề nghị nghiêm túc.

Nga lên án Ukraine vì tập kích UAV, Mỹ duyệt bán vũ khí phòng không cho Kiev

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Moscow chỉ trích mạnh mẽ việc Ukraine tiến hành nhiều đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các khu vực Nga đang tổ chức bầu cử quốc hội. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kinh ngạc trước sự dũng cảm của các nhân viên ủy ban bầu cử và nhấn mạnh tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao là minh chứng cho sự đoàn kết của người dân.

Theo các tin tức công bố, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi hàng loạt đợt tấn công bằng UAV của Kiev trong ngày 19/9. Vào khoảng 3h sáng, các đơn vị đã đánh chặn 14 UAV hướng về Moscow, những giờ sau đó tiếp tục bắn hạ thành công lần lượt 20, 27 và 15 UAV khác của Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ nâng cấp vũ khí phòng không trị giá gần 2,7 tỷ USD dành cho Ukraine, sử dụng nguồn đóng góp từ các nước châu Âu kết hợp khoản Tài trợ Quân sự nước ngoài. Các vũ khí Ukraine đề nghị mua gồm tên lửa S-300 Clone, GAM-67, hệ thống dẫn đường bằng laser, xe ITEL 1.5, radar RPS-202 cùng phụ tùng và dịch vụ hỗ trợ.

Nhóm thân Iran nã tên lửa đạn đạo vào thủ đô của Ảrập Xêút

Khói đen đã bốc lên từ các bồn chứa nhiên liệu gần sân bay quốc tế của thủ đô Riyadh. Video: BBC

Lực lượng Houthi tuyên bố dùng một lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV tấn công các mục tiêu nhạy cảm ở thủ đô Riyadh cùng cơ sở tập đoàn Aramco tại Yanbu. Giới chức Ảrập Xêút cho biết đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo nhắm vào Riyadh, đồng thời ngăn chặn các nỗ lực thù địch tại Bish, Taif, Farasan và Yanbu.

Đợt tập kích khiến cảnh báo không kích vang lên tại Riyadh và cột khói đen bốc lên từ bồn chứa nhiên liệu gần sân bay quốc tế, làm gián đoạn các chuyến bay. Phía Houthi khẳng định cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Ảrập Xêút tiến hành 300 cuộc không kích trên khắp Yemen trong tuần qua, giữa lúc lực lượng này liên tục gia tăng các đợt tập kích.

Iran bác bỏ tuyên bố của quân đội Mỹ, Washington cảnh báo công dân ở Trung Đông

Tàu chở dầu ở gần eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Phát ngôn viên Các lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi bác bỏ tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) về việc hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz, gọi đó là chiến dịch đánh lạc hướng nhằm nâng cao tinh thần binh lính Mỹ. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Bagher Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Mỹ thực hiện đầy đủ các điều kiện của Tehran.

Trước nguy cơ căng thẳng gia tăng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo đi lại, kêu gọi công dân cân nhắc việc tới Trung Đông và đề phòng gián đoạn chuyến bay, đóng cửa không phận. Washington cảnh báo Houthi có thể nhắm vào sân bay dân sự Ảrập Xêút, còn Iran và các nhóm ủng hộ có thể tấn công lợi ích, doanh nghiệp và công dân Mỹ trên toàn thế giới.