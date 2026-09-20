Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 19/9 đã lên tiếng cảm ơn các nhân viên ủy ban bầu cử tại những khu vực bị UAV Ukraine tấn công.

"Chúng tôi thực sự kinh ngạc trước sự dũng cảm của các nhân viên ủy ban bầu cử. Chúng tôi rất xúc động khi biết mọi người không lo ngại nguy cơ bị UAV tấn công tại các điểm bỏ phiếu. Hành động của mọi người đã thách thức các đợt tấn công của đối phương", bà Zakharova cho biết.

Phát ngôn viên Nga nhấn mạnh tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao ở khắp mọi nơi chính là minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định của bà.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

"Họ nghĩ rằng họ có thể đe dọa hoặc gây ra thất bại chiến lược cho Nga. Nhưng chúng tôi sẽ đáp trả bằng sự đoàn kết của mình. Mỗi người đều có lựa chọn của mình và người dân đã chọn tham gia bỏ phiếu. Người dân đang kiên quyết bác bỏ những gì đối phương muốn áp đặt lên nước Nga thông qua nỗi sợ hãi, các cuộc tấn công khủng bố và chủ nghĩa cực đoan", bà Zakharova nói.

Các cuộc tập kích dồn dập của Ukraine vào lãnh thổ Nga xảy ra trong bối cảnh nước này đang tiến hành bầu cử quốc hội. Theo Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin, lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi hàng loạt đợt tấn công bằng UAV của Kiev trong ngày 19/9.

"Vào khoảng 3h sáng, các đơn vị phòng không đã đánh chặn được 14 UAV đang hướng về Moscow. Những giờ sau đó, các đơn vị phòng không tiếp tục đưa ra thông báo về việc bắn hạ thành công lần lượt 20, 27 và 15 UAV của Ukraine", ông Sobyanin thông tin.

Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí phòng không cho Ukraine

Trang tin Pravda ngày 19/9 đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã thông qua thương vụ nâng cấp vũ khí phòng không trị giá gần 2,7 tỷ USD dành cho Ukraine.

"Thương vụ cho phép Kiev đặt mua các gói nâng cấp hệ thống phòng không cùng thiết bị và dịch vụ liên quan, với tổng giá trị ước tính khoảng 2,68 tỷ USD. Ukraine sẽ sử dụng nguồn đóng góp từ các nước châu Âu kết hợp với khoản Tài trợ Quân sự nước ngoài (FMF) để thanh toán", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Theo truyền thông Mỹ, những vũ khí Ukraine đề nghị mua bao gồm "tên lửa S-300 Clone và GAM-67, hệ thống tên lửa phòng không tăng tầm dẫn đường bằng laser, xe chở đạn kiêm bệ phóng tự chế (ITEL) 1.5 và radar RPS-202 chuyên đối phó UAV". Bên cạnh đó, gói nâng cấp cũng bao gồm phụ tùng, thiết bị hỗ trợ, phần mềm, tài liệu kỹ thuật, dịch vụ vận chuyển, sửa chữa, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật.