Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận 'giấc mơ thành hiện thực' với Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/9 tuyên bố đã đạt thỏa thuận với Đan Mạch và vùng lãnh thổ tự trị Greenland, cho phép Washington nắm quyền kiểm soát lâu dài đối với an ninh khu vực. Thỏa thuận quy định các đối thủ của Mỹ không được đặt căn cứ, duy trì lực lượng quân sự hay thực hiện đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự đồng ý bằng văn bản từ phía Mỹ.

Phía Đan Mạch xác nhận thỏa thuận nhằm củng cố an ninh Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, đem lại lợi ích cho NATO lẫn Châu Âu. Thủ tướng Mette Frederiksen và Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh văn bản này công nhận chủ quyền Đan Mạch cùng quyền tự quyết của người dân Greenland. Trước đó, ông Trump nhiều lần muốn sở hữu đảo để đối phó Nga và Trung Quốc.

Nga tuyên bố kiểm soát hơn 5.300 km2 lãnh thổ Ukraine từ đầu năm

Lính Nga. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngày 19/9 rằng quân đội nước này đã kiểm soát hơn 5.300 km² lãnh thổ cùng 220 khu dân cư Ukraine từ đầu năm, riêng tháng 9 chiếm thêm 670 km² và 27 khu dân cư. Nga đang thiết lập vùng an ninh tại Sumy và Kharkiv, đồng thời tiến về thành phố Zaporizhzhia trên mặt trận rộng lớn và tiếp tục giao tranh ác liệt tại khu vực Orikhiv.

Giao tranh diễn ra gay gắt nhất gần cụm đô thị Kramatorsk-Sloviansk, với các trận đánh đường phố tại trung tâm Dobropillia. Phía Nga cũng cho biết đang truy quét tại Krasnyi Lyman, Sviatohirsk và kiểm soát các khu vực Oskil, Krymky, Studenok. Điện Kremlin cáo buộc Ukraine phối hợp với truyền thông phương Tây thực hiện chiến dịch tô vẽ thành công trên chiến trường.

Tổng thống Putin nói về công nghiệp quốc phòng Nga và quan hệ với châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang duy trì đà tăng trưởng và thuộc nhóm dẫn đầu thị trường vũ khí thế giới với đơn hàng xuất khẩu vượt 70 tỷ USD. Ông cho biết quy mô sản xuất đã tăng mạnh kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, đảm bảo cho lực lượng tiền tuyến có đủ vũ khí khí tài cần thiết.

Các tin tức từ Điện Kremlin cho biết sản lượng đạn pháo và tên lửa của Nga đã tăng 22 lần, trạm radar tăng 5 lần, xe bọc thép tăng 2,5 lần và UAV tăng hàng chục lần. Bên cạnh tuyên bố sẵn sàng khôi phục hợp tác với các nước láng giềng châu Âu, ông Putin cũng cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hành vi xâm phạm hạm đội Nga tại khu vực biển Baltic.

EU cấp thêm 3,3 tỷ Euro cho Ukraine sau cuộc điện đàm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. Ảnh: President.gov.ua

Liên minh châu Âu (EU) đã giải ngân thêm 3,3 tỷ Euro cho Ukraine, đánh dấu đợt hỗ trợ thứ 4 trong khoản vay 90 tỷ Euro được nhất trí vào tháng 12/2025. Quyết định được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch EC Ursula von der Leyen và Tổng thống Volodymyr Zelensky nhằm hỗ trợ Kiev trước bối cảnh Nga leo thang các cuộc tấn công và mùa đông khó khăn sắp tới.

Động thái này diễn ra khi Ukraine đối mặt khoản thiếu hụt tài chính 23,4 tỷ Euro trong năm nay, dù EU cùng các nước thành viên đã hỗ trợ tổng cộng 224,5 tỷ Euro từ năm 2022. Khoản vay 90 tỷ Euro là giải pháp thay thế khi các nước chưa thể thống nhất việc bán tài sản bị phong tỏa của Nga, dự kiến đáp ứng 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine giai đoạn 2026-2027.