Tổng thống Putin ra lời kêu gọi lịch sử trước thềm bầu cử Nga

Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/9 đã kêu gọi người dân lên tiếng thông qua việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hạ viện sắp tới, sự kiện được ông mô tả là sẽ định hình tương lai đất nước. Đây là cuộc bỏ phiếu quốc hội đầu tiên diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự chống lại Ukraine vẫn tiếp diễn, quyết định người đại diện trong 5 năm tới.

Theo tin tức từ thông điệp của Điện Kremlin, cuộc bầu cử quốc hội năm nay diễn ra từ ngày 18 - 20/9 với sự tham gia của 10 đảng phái cho 450 ghế tại Duma quốc gia. Tổng thống Putin khẳng định tiếng nói của mỗi cử tri đều quan trọng, đồng thời ca ngợi lòng dũng cảm của các binh sĩ đang chiến đấu ở tiền tuyến là tấm gương sáng cho đất nước.

Quốc hội Mỹ phê chuẩn dự luật tăng cường trừng phạt Nga

Dự luật mới siết chặt trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga hiện được trình lên Tổng thống Trump ký duyệt thành luật. Ảnh: CEPA

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cho phép Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế cao đối với các quốc gia mua năng lượng của Nga và ban hành các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Moscow. Theo báo Guardian, "Đạo luật Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran năm 2026" hôm 16/9 được thông qua với 262 phiếu ủng hộ và 159 phiếu chống.

Theo tin tức từ tờ The Hill, 203 hạ nghị sĩ Cộng hòa và 58 hạ nghị sĩ Dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật. Dự luật quy định các biện pháp trừng phạt mới đối với giới chức chính trị và quân sự Nga, nhắm vào đội tàu chở dầu "bóng tối", đồng thời cho phép ông Trump áp thuế lên tới 100% đối với 5 quốc gia hàng đầu giúp né tránh trừng phạt dầu mỏ Nga.

Em gái ông Kim Jong Un tuyên bố cứng rắn về "vị thế hạt nhân" của Triều Tiên

Bà Kim Yo-jung, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Tờ Yonhap ngày 17/9 đưa tin, bà Kim Yo-jung, em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mới đây đã bác bỏ các lời kêu gọi phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng từ quốc tế. Bà khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là tuyệt đối và không thể đảo ngược, đồng thời mô tả các lời kêu gọi phi hạt nhân hóa là lý lẽ ngớ ngẩn.

Bên cạnh đó, kho vũ khí hạt nhân là phương tiện để Bình Nhưỡng răn đe các hành động ngang ngược trên trường quốc tế. Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Triều Tiên sở hữu khoảng 57 vũ khí hạt nhân, trong khi Hàn Quốc ước tính khoảng 80-120. Giới chức Bình Nhưỡng chỉ trích Mỹ vì thúc đẩy phổ biến công nghệ hạt nhân quân sự trong khu vực.

Ấn Độ và Pakistan tranh cãi về vụ va chạm tàu hải quân

Ấn Độ và Pakistan tranh cãi về vụ va chạm giữa các tàu hải quân. Ảnh: Indian Express

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 16/9 đã triệu tập đại biện lâm thời Pakistan để phản đối vụ va chạm giữa tàu hải quân của hai nước xảy ra vào ngày 15/9 ở phía bắc biển Ả Rập. Phía Ấn Độ đã trao công hàm phản đối mạnh mẽ về hành vi không thể chấp nhận và thiếu chuyên nghiệp của các đơn vị hải quân Pakistan trên biển, dẫn đến va chạm với tàu chiến Ấn Độ.

Phía Ấn Độ tin rằng vụ va chạm xảy ra vì tàu chiến Pakistan vi phạm các quy trình an toàn và khoảng cách. Ngược lại, Pakistan sau đó cũng triệu tập đại biện lâm thời Ấn Độ, nhấn mạnh vụ việc vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và xảy ra khi hải quân nước này đang tiến hành cuộc diễn tập định kỳ tại vùng đặc quyền kinh tế.