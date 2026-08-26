Nga phóng thành công tàu vũ trụ quân sự mới

Nga phóng tàu vũ trụ quân sự mới vào quỹ đạo. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Rạng sáng 24/8, Lực lượng Vũ trụ Nga phóng thành công tên lửa Soyuz-2.1b mang tàu vũ trụ quân sự lên quỹ đạo từ sân bay Plesetsk ở tỉnh Arkhangelsk. Tàu đã vào quỹ đạo chỉ định, thiết lập liên lạc ổn định và được mặt đất tiếp nhận kiểm soát. Thông báo chính thức cho biết tàu vũ trụ được đưa lên quỹ đạo “phục vụ lợi ích của Bộ Quốc phòng Nga”.

Vụ phóng diễn ra thành công theo đúng kế hoạch và đang được Trung tâm German Titov giám sát. Đây là tên lửa đẩy hạng trung dùng một lần gồm 3 tầng. Trước đó vào tháng 4, Plesetsk cũng triển khai các đợt phóng quân sự. Nhờ nằm ở vĩ độ cao, căn cứ này rất thích hợp để đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo phục vụ quan sát Trái đất và quân sự.

Mỹ phát động chiến dịch cô lập kinh tế mới đối với Iran

Mỹ phát động chiến dịch cô lập kinh tế Iran. Ảnh: Global Southern Media Network

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố khởi động "Chiến dịch cô lập kinh tế" quy mô lớn nhằm cắt đứt mọi huyết mạch và gạt bỏ Iran khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các đòn trừng phạt chưa từng có sẽ nhắm vào hàng không, vận tải biển, vàng, công nghệ và tài sản kỹ thuật số của Tehran.

Theo các tin tức vừa được công bố, Washington dự kiến đưa hơn 60 tổ chức, cá nhân và tàu thuyền vào danh sách đen, đồng thời mở rộng nguy cơ áp đặt trừng phạt thứ cấp. Ông Bessent cảnh báo các bên tham gia biến dầu mỏ Iran thành tiền sẽ trở thành mục tiêu, đồng thời cho biết các nhóm công tác Mỹ đang đưa ra thời hạn cụ thể để các đối tác quốc tế chấm dứt giao dịch với Iran.

Canada dọa cắt nguồn cung điện cho Mỹ trong bối cảnh căng thẳng

Canada dọa ngừng cung cấp điện cho Mỹ. Ảnh: Shutterstock

Thủ hiến Ontario Doug Ford đe dọa cắt nguồn cung điện và khoáng sản cho Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng thuế lên 50% đối với ô tô, thép của Canada từ ngày 1/1/2027. Ông Ford khẳng định sẽ làm tất cả để bảo vệ ngành sản xuất trong nước, cảnh báo có thể tăng giá hoặc ngừng xuất khẩu điện sang các bang biên giới Mỹ.

Đáp trả trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump coi tuyên bố của ông Ford là khoa trương và khẳng định Canada không thể tồn tại nếu thiếu Mỹ. Dù điện Canada chỉ chiếm 0,2% tiêu thụ ròng của Mỹ, các bang như New York, Michigan hay Minnesota lại phụ thuộc lớn. Sự bùng nổ của AI cũng đang gây thêm áp lực lên lưới điện tại khu vực này.

Ukraine tổ chức cuộc diễu binh không người lái đầu tiên trên thế giới

Lễ diễu binh không người lái đầu tiên trên thế giới tại Ukraine. Video: Defense Express

Truyền thông Ukraine công bố video về lễ diễu binh dành riêng cho các phương tiện không người lái tại Kiev nhân Ngày Độc lập 24/8. Sự kiện quy tụ đầy đủ các hệ thống mặt đất (UGV), trên biển (USV) và trên không (UAV). Các khí tài này được quân đội Ukraine sử dụng cho các nhiệm vụ chiến đấu, trinh sát, hậu cần và sơ tán.

Cuộc diễu binh thể hiện thông điệp mạnh mẽ về vai trò của công nghệ, đổi mới sáng tạo và ý chí con người trong tác chiến. Kể từ năm 2022, phương tiện không người lái đã trở thành tâm điểm trên tiền tuyến của cả Nga và Ukraine. So với khí tài truyền thống, các vũ khí không người lái rẻ hơn nhiều nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tương đương hoặc tốt hơn.