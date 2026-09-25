Mỹ trải thảm đỏ chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Video: News24.com.au

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại căn cứ liên hợp Andrews bằng nghi thức đón tiếp trọng thể. Sự kiện bao gồm bắn đại bác chào mừng, đội danh dự, màn biểu diễn của máy bay ném bom B-1 và ban nhạc Không quân. Đây là lần đầu tiên ông Tập đến Washington kể từ năm 2015 trong chuyến công du dài 3 ngày.

Lễ đón tiếp tại căn cứ Andrews đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đích thân ra tận nơi đón nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ năm 1962, thể hiện sự coi trọng của ông Trump. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại cho đến ngày 10/1 năm sau.

Nga lên tiếng về lời mời Tổng thống Putin dự hội nghị thượng đỉnh G20 của Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump gặp nhau ở Anchorage, Alaska vào ngày 15/8/2025. Ảnh: Sputnik

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận Washington đã gửi lời mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào giữa tháng 12 tại Miami. Phía Mỹ hy vọng đây là cơ hội để ông Putin tiếp xúc với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo thế giới. Nếu tham dự, đây sẽ là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Nga trực tiếp xuất hiện tại G20 kể từ năm 2019.

Phản hồi các tin tức trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga trân trọng lời mời và quyết định cuối cùng sẽ được thông báo qua kênh ngoại giao. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đánh giá sự hiện diện của ông Putin sẽ hữu ích. Dù EU từng phản đối đại diện Nga tại các cuộc họp G20, Mỹ vẫn hoan nghênh sự tham gia của phái đoàn cấp cao Moscow.

Triều Tiên bắn thử nghiệm đạn rocket bay xa tới 115km

Triều Tiên thử nghiệm đạn rocket nâng cấp. Ảnh: KCNA

Truyền thông Triều Tiên ngày 24/9 đưa tin nước này đã thử nghiệm thành công đạn pháo phản lực phóng loạt 240mm có điều khiển và được nâng cấp. Cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 22/9 nằm trong kế hoạch 5 năm hiện đại hóa pháo binh. Đạn rocket mới được trang bị hệ thống dẫn đường tự động, đạt tầm bắn 100km theo quỹ đạo chuẩn và 115km ở chế độ bay lượn kết hợp.

Giới chức quân sự Triều Tiên đánh giá vũ khí mới sẽ tạo ra thay đổi lớn về khả năng sẵn sàng hỏa lực. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Pak Jong-chon nhấn mạnh việc tập trung lực lượng tấn công tại biên giới phía Nam và thay thế phương tiện tầm xa bằng vũ khí mới. Động thái này nhằm tăng cường năng lực các phương tiện tấn công có thể đưa Hàn Quốc vào tầm bắn.

Iran ra tối hậu thư về eo biển Hormuz, phủ nhận việc đàm phán ở New York

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: WANA

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 23/9 tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Mỹ thực hiện đầy đủ và cùng lúc 7 điều kiện của Tehran trong 3-5 ngày tới. Ông nhấn mạnh eo biển là công cụ để bảo vệ quyền lợi của Iran và bác bỏ thông tin đàm phán trực tiếp, khẳng định chỉ chuyển yêu cầu qua trung gian.

Ông Rezaei chỉ trích Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân và cho biết Iran đã đạt vị thế chiến lược mới nên không quay lại thời kỳ đàm phán trước xung đột. Quan chức này cũng mô tả phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Liên Hợp Quốc là nhằm bảo vệ chiến dịch quân sự không đạt mục tiêu. Ngoài ra, Iran khẳng định lực lượng Houthi ở Bab al-Mandab hành động độc lập.