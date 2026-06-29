Mỹ tiếp tục không kích, Hezbollah cảnh báo nội chiến Lebanon

Ngày 27/6, CENTCOM tiến hành đợt không kích mới vào loạt hạ tầng trinh sát, phòng không và kho UAV của Iran sau khi nước này tiếp tục phóng UAV trúng tàu dầu M/T Kiku. Hải quân Mỹ cùng ngày cũng mở rộng hành lang hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tàu chiến của hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Tại Lebanon, biểu tình bùng phát sau khi chính phủ ký thỏa thuận khung 3 bên với Mỹ và Israel nhằm chấm dứt xung đột và giải giáp các nhóm vũ trang phi nhà nước. Nhóm Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận này và cảnh báo về nguy cơ xảy ra nội chiến.

Các nước Vùng Vịnh "kẹt giữa" trong căng thẳng Mỹ và Iran

Sáng sớm 28/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) phóng tên lửa và UAV tấn công 8 cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain để đáp trả việc Mỹ không kích 5 vị trí ven biển của Iran. Hệ thống phòng không các nước đã đánh chặn và quan chức Mỹ cho biết không có thương vong.

Theo các nguồn tin tức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo trên Truth Social rằng Mỹ có thể tăng thêm đòn quân sự nếu Iran tiếp tục vi phạm ngừng bắn, đồng thời đe dọa nước này sẽ không thể tồn tại nếu Mỹ buộc phải dùng biện pháp mạnh hơn.

Ukraine công bố kho dữ liệu tiết lộ bí mật vũ khí Nga

Bộ Quốc phòng Ukraine vừa ra mắt cổng thông tin "TrophyLab", giúp số hóa và cung cấp dữ liệu kỹ thuật của các vũ khí Nga bị thu giữ. Chỉ trong tuần đầu, hệ thống đã thu hút 150 người đăng ký, trong đó có khoảng 1/3 yêu cầu đến từ nước ngoài.

Thông tin vũ khí Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Nền tảng này hiện lưu trữ hơn 150 mẫu vũ khí cùng 225 dự án nghiên cứu. Kiev kỳ vọng việc chia sẻ dữ liệu này sẽ mang lại lợi ích đôi bên, giúp Ukraine cùng các nước đồng minh và NATO tìm ra phương án tối ưu để ngăn chặn cỗ máy quân sự Nga.