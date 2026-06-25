Iran muốn ký thỏa thuận an ninh với các nước Vùng Vịnh

Iran khẳng định sẵn sàng ký kết thỏa thuận an ninh với các quốc gia Vùng Vịnh, qua đó tạo ra nền tảng thúc đẩy hợp tác kinh tế bền vững.

Theo CNN, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 24/6 tuyên bố rằng Iran sẵn sàng thúc đẩy các thỏa thuận an ninh với cộng đồng Hồi giáo, đặc biệt là các quốc gia Vùng Vịnh.



Triều Tiên công bố hình ảnh về lễ biên chế tàu khu trục 5.000 tấn

Ngày 24/6, Triều Tiên biên chế tàu khu trục tên lửa Choe Hyon 5.000 tấn, chiến hạm lớn nhất lịch sử nước này. Ông Kim Jong Un nhấn mạnh đây là bước đi chiến lược tăng răn đe hạt nhân. Tàu trang bị 74 ống phóng thẳng đứng với hỏa lực rất ấn tượng.

Lễ biên chế tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Theo kế hoạch 5 năm, Bình Nhưỡng đặt mục tiêu đóng mới 2 tàu chiến mỗi năm, gồm cả tuần dương hạm 10.000 tấn. Sau chiếc Choe Hyon hạ thủy tháng 4/2025, tàu khu trục thứ hai mang tên Kang Kon hạ thủy tháng 6/2025 cũng sẽ sớm được đưa vào hoạt động.



Oman mở hành lang hàng hải tạm thời qua eo biển Hormuz

Hãng RT đưa tin quyết định trên được đưa ra nhằm phối hợp với Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và phù hợp với kết quả của những nỗ lực gần đây giữa Mỹ và Iran về hàng hải và ổn định khu vực.

Thông tấn xã Oman ngày 23/6 cho biết: "Dựa trên trách nhiệm của của Oman đối với eo biển Hormuz và tầm quan trọng của tuyến đường này đối với nền kinh tế toàn cầu, đồng thời phù hợp với cam kết vững chắc của Oman đối với luật pháp quốc tế và luật biển, nhằm bảo đảm quyền tự do hàng hải tại eo biển mà không áp đặt phí quá cảnh, Oman đã phối hợp với IMO để cung cấp lựa chọn sử dụng một hành lang hàng hải tạm thời cho tất cả các tàu thuyền".

Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết chấm dứt hành động quân sự chống Iran

Ngày 23/6, Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự chống lại Iran với 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống. Đáng chú ý, có 4 nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa của ông Trump đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này.

Các nghị sĩ Mỹ nhóm họp. Ảnh: CBS News

Nhà Trắng lập tức bác bỏ vì nghị quyết không có hiệu lực pháp lý và thực tế giao tranh đã chấm dứt từ ngày 7/4. Theo CNN, đây là lần thứ 10 Thượng viện bỏ phiếu về vấn đề này kể từ khi Mỹ không kích loạt mục tiêu của Iran hồi cuối tháng 2.

Tổng thống Putin bình luận về thư của ông Zelensky và các đợt tấn công của Ukraine

Ngày 23/6, Tổng thống Putin khẳng định thư ngỏ của Tổng thống Zelensky không thể tạo tiền đề đàm phán mà còn làm tăng căng thẳng. Ông chỉ ra việc Ukraine dội bom một ký túc xá ở Starobelsk chỉ 3 ngày sau khi gửi thư đề nghị gặp mặt và ngừng bắn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo các nguồn tin tức, Tổng thống Nga xác nhận Kiev có kế hoạch tăng cường tấn công hạ tầng dân sự nhằm phá hoại ngành năng lượng và mùa du lịch của Nga. Trước tình hình này, ông Putin yêu cầu các cơ quan khẩn trương giảm thiểu rủi ro.