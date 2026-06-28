Mỹ lần đầu tấn công Iran sau thỏa thuận hòa bình sơ bộ

Ngày 26/6, CENTCOM thông báo máy bay Mỹ đã không kích các kho tên lửa, UAV và trạm radar của Iran quanh eo biển Hormuz. Đây là đòn trả đũa sau khi Tehran dùng UAV tấn công tàu thương mại M/V Ever Lovely mang cờ Singapore một ngày trước đó.

Máy bay Mỹ. Ảnh: US Navy

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ Iran tấn công tàu là vi phạm thỏa thuận chấm dứt xung đột ký ngày 17/6. Truyền thông Iran cũng ghi nhận tiếng nổ trên đảo Sirik. Dù vậy, quan chức Mỹ cho biết cuộc không kích này chưa phản ánh việc trở lại chiến đấu quy mô lớn.

Iran giáng đòn trả đũa lên mục tiêu Mỹ ở Vùng Vịnh

Sáng 27/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công đáp trả nhiều vị trí của quân đội Mỹ ở Vùng Vịnh. Tehran cáo buộc Washington dối trá, xé bỏ cam kết khi không kích vùng duyên hải xung quanh eo biển Hormuz.

Hệ thống tên lửa của Iran khai hỏa. Ảnh: MEHR News

IRGC khẳng định việc kiểm soát eo biển Hormuz thuộc về Iran theo Bản ghi nhớ Islamabad và cảnh báo sẽ phản ứng mạnh hơn nếu Mỹ tiếp tục gây hấn. Trước đó, đêm 26/6, Mỹ đã tập kích các kho tên lửa, UAV và trạm radar ven biển của Tehran.

Ukraine nhận lại hàng trăm tù binh Nga, chặn phản công ở Donetsk

Đêm 26/6, Tổng thống Zelensky xác nhận Nga đã trao trả 160 binh sĩ Ukraine, nâng tổng số tù binh được phóng thích từ đầu xung đột lên hơn 9.500 người. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận phía Ukraine đã trả tự do cho 160 binh sĩ Nga tại Belarus.

Các binh sĩ Ukraine được Nga trả tự do. Ảnh: Cục An ninh Ukraine

Trên chiến trường, chuyên gia quân sự Nga Andrei Marochko ngày 27/6 cho biết quân đội nước này đã bẻ gãy cuộc phản công của Ukraine tại mặt trận Lyman thuộc Donetsk. Bản đồ của Deep State cũng ghi nhận giao tranh căng thẳng quanh khu vực này.