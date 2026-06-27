Mỹ cân nhắc di dời căn cứ quân sự khỏi Vùng Vịnh

Lầu Năm Góc đang xem xét kế hoạch cải tổ và di dời một số căn cứ quân sự từ Vùng Vịnh sang các địa điểm phía tây, bao gồm Israel, nhằm giảm nguy cơ bị tên lửa và UAV Iran tập kích. Trước đó, hơn 20 cơ sở của Mỹ ở khu vực này đã bị tấn công nghiêm trọng.

Hàng loạt căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh bị hư hại vì xung đột Iran. Ảnh: WSJ

Theo các nguồn tin tức, CENTCOM khẳng định ưu tiên bảo vệ con người hơn hạ tầng khi chỉ có 2 vụ gây thương vong dù Iran phóng tới 8.000 tên lửa và UAV. Giới quan sát ước tính chi phí xung đột và sửa chữa căn cứ có thể lên tới 40 - 50 tỷ USD.

Iran bác bỏ việc mua nông sản Mỹ

Ngày 25/6, Trưởng đoàn Iran Qalibaf bác bỏ tuyên bố của ông Trump về việc dùng 500 triệu USD tài sản được giải phong tỏa để mua nông sản Mỹ. Ông Qalibaf chỉ trích Mỹ chỉ xuất khẩu hàng biến đổi gen, những lời hứa suông.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Anadolu

Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ tới Doha giám sát việc giải ngân tiền của Iran từ Qatar, phần lớn để mua thực phẩm, thuốc men Mỹ. Thỏa thuận "Bản ghi nhớ Islamabad" này do Pakistan làm trung gian, đã có hiệu lực bằng hình thức điện tử từ ngày 18/6.

Belarus tuyên bố sát cánh cùng Nga trong mọi hoàn cảnh

Ngày 25/6, Tổng thống Lukashenko khẳng định Belarus sẽ sát cánh cùng Nga trong mọi hoàn cảnh để ngăn chặn sự can dự của phương Tây. Ông nhấn mạnh nước này không muốn mở rộng lãnh thổ hay tham gia xung đột mà chỉ mong muốn có một nền hòa bình lâu dài.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS

Tiết lộ về cuộc gặp với đại diện Ukraine tại Minsk, nhà lãnh đạo Belarus kêu gọi ông Zelensky cần đàm phán một cách thực chất thay vì phô trương. Trước đó, Kiev từng đe dọa tấn công Belarus nếu nước này không gỡ bỏ các trạm tiếp sóng tín hiệu.