Ông Trump dọa tăng thêm đòn quân sự nếu giao tranh tiếp diễn

Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo mới, tuyên bố Mỹ có thể buộc phải tăng thêm các hành động quân sự nếu Iran tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công.

Theo CNN, ông Trump tuyên bố như vậy sau khi Bộ Tư lệnh trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ không kích các kho tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và các vị trí radar ven biển của Iran nhằm đáp trả việc Tehran tấn công một tàu chở dầu gần eo biển Hormuz.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, người đứng đầu nước Mỹ cho hay Iran một lần nữa vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. "Rất có thể Iran sẽ không bao giờ học được bài học! Có thể sẽ đến lúc chúng ta không còn khả năng hành động một cách hợp lý nữa và sẽ buộc phải dùng biện pháp quân sự để hoàn thành công việc mà chúng ta đã bắt đầu rất thành công. Nếu điều đó xảy ra, Iran sẽ không thể tồn tại".

Mỹ tấn công các mục tiêu ven biển Iran. Video: CENTCOM

Iran tấn công 8 cơ sở quân sự Mỹ tại các nước vùng Vịnh

Sáng sớm nay (28/6), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cho biết tên lửa và UAV của nước này đã nhắm mục tiêu vào 8 cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain để đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Mỹ vào các vị trí của Iran.

Hãng Tasnim đưa tin, các đơn vị không quân và hải quân của IRGC đã thực hiện một chiến dịch “quyết định” vào khoảng 2h sáng đến 3h sáng giờ địa phương. Mục tiêu của cuộc tấn công là “các cơ sở hạ tầng quân sự trọng yếu của Mỹ”, bao gồm căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait và trụ sở của Hạm đội 5 Mỹ ở Bahrain.

IRGC cho biết, chiến dịch trên diễn ra sau khi lực lượng Mỹ không kích 5 vị trí ven biển của Iran vào sáng 28/6 với lý do Iran tấn công “tàu vi phạm”. Iran tuyên bố, các cuộc tấn công của Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và “sẽ dẫn đến việc đình trệ hoàn toàn mọi tiến trình ngoại giao".

Quân đội Kuwait sáng sớm nay (28/6) cho biết hệ thống phòng không của nước này đang đánh chặn các cuộc tấn công. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Bahrain đã kích hoạt báo động và yêu cầu người dân di chuyển đến nơi an toàn gần nhất.

Một quan chức Mỹ cho biết, các căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh không ghi nhận thương vong hay thiệt hại nào sau khi bị Iran tấn công.